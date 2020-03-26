Güncel Altın fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatı ne kadar? (26 Mart 2020 dolar kuru)

ABD Senatosu 2 trilyon dolarlık koronavirüse karşı ekonomik destek paketini onayladı. Paketin onaylanacağına yönelik beklenti daha önce başta ABD olmak üzere küresel piyasalarda coşkuyla karşılanmıştı. Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'nin koronavirüs salgınına karşı atacağı adımlar doğal olarak küresel ekonomi için büyük önem arz ediyor.

Paketin onaylanmasının ardından ise doların şu ana kadar TL karşısında güçlendiği görülüyor. Dün güne 6.44'ten başlayan dolar/TL piyasa kapanışında 6.42 seviyesinde bulunuyordu.

Bu sabah ise yeni güne 6.4576'dan başladı.

Bugün koronavirüse yönelik hem Türkiye hem de dünyada alınacak tedbirler piyasanın yönünü belirlemeye devam edecek.