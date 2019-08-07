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Dolar/TL 5.50 altını gördü

HABERTURK.COM

Dolar/TL, gelişmekte olan ülkelere baskı yaratan ticaret gerilimine rağmen TL'deki faizden kaynaklı yüksek getiri, carry trade imkanı ve S-400 konusundaki gerginliği şimdilik rafa kalkmasıyla oluşan pozitif ayrışma nedeniyle düşüyor. Kur gece 5.50 seviyesini görürken 7 Ağustos sabahı 5.50'nin altını gördü. Altın fiyatları yükselişini sürdürürken, brent petrolde ayı piyasasına girildi. Dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirimleri ise sürüyor. Bugün Yeni Zelanda, Tayland ve Hindistan faizleri 25 ila 50 bp arasında indirdi

dolar

Dolar/TL dün ABD'nin Çin'i kur manipülatörü ilan etmesine rağmen, yüksek faiz getirisiyle korunaklı görünen ve gelişmekte olan ülke paralarından pozitif ayrışan TL nedeniyle düşüşünü sürdürdü.

TL dün dolar karşısında en iyi performansı gösteren para birimi olurken, hafta başında 5.62 seviyesine gelmesine rağmen 5.50 altını zorluyor.

Analistler faiz şemsiyesinin yanı sıra S-400 ve Merkez Bankası kaynaklı endişelerin dinmesi ve carry trade olanağı nedeniyle TL'deki iyimser havanın bir süre daha devam edebileceğini belirtiyor. 

Deutsche Bank'ın Rus Rublesi ve Güney Afrika Randı karşısında Türk Lirası alım tavsiyesi vermesinin ardından Societe Generale de rand karşısında lira uzun tavsiyesinde bulundu ve Dolar/TL'de kısa pozisyona geçtiğini belirtti.

Dolar/TL dün 5.5204'ten kapanmasının ardından 5.50'li seviyelere indi. Kur, ticaret savaşlarının paritelerde yarattığı baskı ve güvercin söylemleriyle bilinen Fed St. Louis Başkanı Bullard'ın şahin görünen mesajlarına rağmen 7 Ağustos sabahı 5.50 altını gördü.

Büyüme ve resesyon endişeleriyle güvenli liman olarak görülen altın fiyatları ise yükseliyor. Spot altın 1490 doların üzerini görürken, gram altın fiyatı 264 liraya tırmandı. 60 doların altına inen brent petrol ayı piyasasına girdi.

Bullard, dün New York'ta yaptığı konuşmada ticaret belirsizliği için zaten döngü ortası ayarlama yapıldığını belirterek, "Ufukta resesyon görülmüyor." şeklinde konuştu. 

MERKEZ BANKALARI FAİZ İNDİRİYOR

Piyasaların büyümedeki yavaşlama kaygıları ve Trump yönetiminin baskısı nedeniyle gelecek Fed toplantılarında 2-3 faiz indirimi beklentisinin artmasına rağmen Bullard, Fed son toplantıda yapılan 25 baz puanlık indirimin etkilerini görmek istediklerini belirtti. 

Ancak Yeni Zelanda Merkez Bankası beklentinin üzeridne 50 bp, Tayland Merkez Bankası 25 bp indirdi. Hindistan Merkez Bankası da 4. kez faiz indirerek politika faizini 35 bp geri çekti ve 5.40'a indirdi .Bu hafta Japonya'nın büyüme rakamları, ABD işsizlik verileri izlenecek.

Türkiye özelinde ise başta Fırat'ın doğusuna yapılması muhtemel olan askeri harekat, jeopolitik riskler, ABD ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz'deki gerginlik takip ediliyor. 

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