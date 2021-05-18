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HaberlerDövizDolar son dakika! Dolar kurunda son durum! 18 Mayıs döviz kurları
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Dolar 8.35 altında

Dolar/TL bayramda sert yükselerek 8.50'yi test ettikten sonra, haftanın ilk işlem gününde TL kayıplarını önemli ölçüde geri aldı. ABD verileri piyasaların seyrine yön vermeyi sürdürürken içeride Hazine'nin tahvil ve kira sertifikası ihraçları izleniyor. 18 Mayıs günü dolar kuru 8.32 seviyesinde. Altın fiyatları başta olmak üzere emtialardaki yükseliş ise sürüyor

Dolar son dakika! Dolar kurunda son durum! 18 Mayıs döviz kurları
HABERTURK.COM

Dolar kuru bayram esnasında 8.50'yi test ettikten sonra, dün haftanın ilk işlem gününde TL kayıplarını geri aldı ve kur 8.35 altına çekildi.

Piyasalarda ABD ekonomisinin toparlanmasına bağlı olarak enflasyon baskısı öne çıkmaya devam ederken, ABD 10 yıllıkları ve emtia fiyatlarındaki seyir önemini koruyor.

ABD perakende satış verilerinin ardından 1.70'e dayanan 10 yıllık tahvillerin faizi 1.65 altına kırılırken, FED raporu takip edilecek. Bazı FED üyeleri 2023'ten önce beklenmeyen faiz artışının enflasyondaki hızlı artış sonrası 2022'de başlayabileceğine dair öngörülerini dile getiriyor.

Bugün piyasalarda, yurt dışında Avrupa'dan gelecek büyüme rakamları ve ABD konut başlangıçları verileri; içeride ise Hazine'nin bir yıl vadeli altına dayalı tahvil ve kira sertifikası ihraçları öne çıkıyor.

18 Mayıs sabahı dolar/TL 8.32 seviyesinde. Altın fiyatları 1870 dolar civarında seyrediyor. Brent petrolün varili ise 70 doları test ediyor.

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