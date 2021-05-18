Dolar kuru bayram esnasında 8.50'yi test ettikten sonra, dün haftanın ilk işlem gününde TL kayıplarını geri aldı ve kur 8.35 altına çekildi.
Piyasalarda ABD ekonomisinin toparlanmasına bağlı olarak enflasyon baskısı öne çıkmaya devam ederken, ABD 10 yıllıkları ve emtia fiyatlarındaki seyir önemini koruyor.
ABD perakende satış verilerinin ardından 1.70'e dayanan 10 yıllık tahvillerin faizi 1.65 altına kırılırken, FED raporu takip edilecek. Bazı FED üyeleri 2023'ten önce beklenmeyen faiz artışının enflasyondaki hızlı artış sonrası 2022'de başlayabileceğine dair öngörülerini dile getiriyor.
Bugün piyasalarda, yurt dışında Avrupa'dan gelecek büyüme rakamları ve ABD konut başlangıçları verileri; içeride ise Hazine'nin bir yıl vadeli altına dayalı tahvil ve kira sertifikası ihraçları öne çıkıyor.
18 Mayıs sabahı dolar/TL 8.32 seviyesinde. Altın fiyatları 1870 dolar civarında seyrediyor. Brent petrolün varili ise 70 doları test ediyor.
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