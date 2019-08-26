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HaberlerDövizDolar son dakika! Dolarda sıcak gece, dolar 6.40'dan döndü! 1 dolar kaç lira? 26 Ağustos dolar kuru

Dolar gece 6.40 TL'den döndü

HABERTURK.COM

Dolar/TL, gece ticaret savaşı kaynaklı yuanın sert değer kaybı ve güvenli liman arayışıyla yükselen yen nedeniyle sert dalgalandı. Japon yatırımcıların TL pozisyonlarındaki stop - loss emirlerinin çalışmasıyla dolar kuru yarım saatte 5.77'den 6.39'a kadar çıktı. Kur daha sonra 5.80'e gevşedi ve dolar/TL 26 Ağustos sabahına 5.8065 seviyesinde başlıyor

dolar

Dolar/TL, Asya piyasalarında gece 6.40 seviyesine yaklaşıp 5.80'e gevşedi. ABD ve Çin arasında artan ticaret gerilimi ABD Başkanı Donald Trump, ABD şirketlerinin Çin'den çekilmelerini ve alternatif aramalarını istedi. Asya piyasalarında sert satışlar yaşanırken endeksler düştü ve döviz piyasalarında da dalgalanmalar yaşadı.

Off shore yuan, dolar karşısında yüzde 1'e yakın değer kaybederek 7.19 üzerine çıktı ve 2010 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Yuanda yaşanan hareket güvenli liman arayışıyla Japon yeni (JPY) cephesini de tetikledi. Yen yükselirken, hisse senedi ve tahviller düştü.

Asya'da sığ piyasada Japon yatırımcının TL'deki stop - loss emirlerinin çalışmasıyla Lira/yen pozisyonları kapandı ve TL gelen kayıp yaşadı.

Dolar/TL de paralel olarak, yuan ve yen kaynaklı hareketle gece 1 ila 1.30 arasında sert yükseldi ve 5.77 seviyesinden 6.3953'e kadar geldi. Dolar kuru ardından 5.80 seviyesine geriledi.,

Çin Merkez Bankası yuan fiksingi beklenenden daha yüksek tutarak 7.0570 olarak belirledi. Beklenti 7.06 üzerindeydi. 

26 Ağustos sabahı dolar 5.80 üzerinde güne başlıyor. Euro 6.45 üzerinde. Spot altın fiyatı ise 1555 dolara kadar yükseldikten sonra 1540 seviyesinde. Gram altın fiyatı 288 lira seviyesinde.

 

 

 

 

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