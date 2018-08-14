Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?

14.08.2018 - 11:25 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Son zamanlardaki doların ve avronun hızlı yükselişi eloktronik ürünleri de etkileyecek. Geçtiğimiz ay Apple’dan gelen zamdan sonra ürünlerin fiyatı %25 artmıştı. Benzer bir fiyat arttırımının diğer teknoloji devlerinden de gelmesi bekleniyor. Olası artışın yaşanacağı yeni televizyon fiyatlarını hesapladık. İşte en çok satılan televizyonların eski ve yeni fiyatları...

  • 1 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    1 | 38

    Samsung UE-50MU7000 (50" 127 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV)

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3199 TL

  • 2 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    2 | 38

    Samsung UE-50MU7000 (50" 127 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV)

    Olası bir artış ile: 4158 TL

  • 3 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    3 | 38

    LG 43UJ630V (43" 108 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV)

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2379 TL

  • 4 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    4 | 38

    LG 43UJ630V (43" 108 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV)

    Olası bir artış ile:  3092 TL

  • 5 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    5 | 38

    Samsung UE-43MU7000 (43" 109 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV)

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2489 TL

  • 6 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    6 | 38

    Samsung UE-43MU7000 (43" 109 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV)

    Olası bir artış ile:  3235 TL

  • 7 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    7 | 38

    Samsung UE-55MU7000 (55" 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV)

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4100 TL

  • 8 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    8 | 38

    Samsung UE-55MU7000 (55" 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV)

    Olası bir artış ile: 5330 TL 

     

  • 9 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    9 | 38

    Philips 32BDL4012N/62 (32" 80 Ekran LED Ekran)

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 795 TL

  • 10 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    10 | 38

    Olası bir artış ile: 1033 TL

  • 11 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    11 | 38

    Samsung UE-49MU7400 (49" 124 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV)

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3390 TL

  • 12 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    12 | 38

    Olası bir artış ile: 4407 TL

  • 13 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    13 | 38

    Grundig 49VLE5537 BG (49" 124 Ekran Uydu Alıcılı Full HD LED TV)

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2332 TL

  • 14 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    14 | 38

    Olası bir artış ile: 3031 TL

  • 15 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    15 | 38

    Grundig 32VLE6730 BP (32" 82 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV)

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1399 TL

  • 16 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    16 | 38

    Olası bir artış ile: 1818 TL

  • 17 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    17 | 38

    LG 43UJ701V (43" 109 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV)

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2799 TL

  • 18 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    18 | 38

    Olası bir artış ile:  3638 TL

  • 19 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    19 | 38

    Samsung 40J5270 (40" 102 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV)

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1849 TL

  • 20 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    20 | 38

    Olası bir artış ile: 2403 TL

  • 21 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    21 | 38

    Samsung LT32E310MZ (32" 82 Ekran Full HD LED Ekran)

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1132 TL

  • 22 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    22 | 38

    Olası bir artış ile:  1471 TL

  • 23 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    23 | 38

    LG 55UK6100 (55" 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV)

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3498 TL

  • 24 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    24 | 38

    Olası bir artış ile:  4547 TL

  • 25 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    25 | 38

    Philips 43BDL4012N/62 (43" 109 Ekran Full HD LED TV)

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1598 TL

  • 26 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    26 | 38

    Philips 43BDL4012N/62 (43" 109 Ekran Full HD LED TV)

    Olası bir artış ile: 2077  TL

     

  • 27 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    27 | 38

    Grundig 40VLE5730 BN (40" 102 Ekran Uydu Alıcılı Full HD LED TV)

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1699 TL

  • 28 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    28 | 38

    Grundig 40VLE5730 BN (40" 102 Ekran Uydu Alıcılı Full HD LED TV)

    Olası bir artış ile:  2208 TL

     

  • 29 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    29 | 38

    Samsung 40KU7000U (40" 102 Ekran Uydu Alıcılı 4K SMART UHD TV)

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2199 TL

  • 30 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    30 | 38

    Samsung 40KU7000U (40" 102 Ekran Uydu Alıcılı 4K SMART UHD TV)

    Olası bir artış ile:  2858 TL

  • 31 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    31 | 38

    Sunny 24'' 61 Ekran Uydu Alıcılı LED TV

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 578 TL

    Olası bir artış ile:  751 TL

  • 32 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    32 | 38

    Samsung T24D310ES (24" 61 Ekran Uydu Alıcılı LED TV)

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 832 TL

  • 33 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    33 | 38

    Samsung T24D310ES (24" 61 Ekran Uydu Alıcılı LED TV)

    Olası bir artış ile:  1081 TL

  • 34 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    34 | 38

    LG 24MN49HM-PZ (24" 61 Ekran LED Monitör)

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 598 TL

  • 35 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    35 | 38

    LG 24MN49HM-PZ (24" 61 Ekran LED Monitör)

    Olası bir artış ile:  777 TL

  • 36 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    36 | 38

    Telefunken 49TF6520 (49" 124 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV)

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2999 TL

    Olası bir artış ile:  3898 TL

  • 37 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    37 | 38

    JVC LT-49VU73T (49" 124 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV)

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2587 TL

  • 38 Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
    38 | 38

    JVC LT-49VU73T (49" 124 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV)

    Olası bir artış ile:  3363 TL

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