Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?
14.08.2018 - 11:25 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Son zamanlardaki doların ve avronun hızlı yükselişi eloktronik ürünleri de etkileyecek. Geçtiğimiz ay Apple’dan gelen zamdan sonra ürünlerin fiyatı %25 artmıştı. Benzer bir fiyat arttırımının diğer teknoloji devlerinden de gelmesi bekleniyor. Olası artışın yaşanacağı yeni televizyon fiyatlarını hesapladık. İşte en çok satılan televizyonların eski ve yeni fiyatları...
1
1|38
Samsung UE-50MU7000 (50" 127 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV)
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3199 TL
2
2|38
Samsung UE-50MU7000 (50" 127 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV)
Olası bir artış ile: 4158 TL
3
3|38
LG 43UJ630V (43" 108 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV)
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2379 TL
4
4|38
LG 43UJ630V (43" 108 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV)
Olası bir artış ile: 3092 TL
5
5|38
Samsung UE-43MU7000 (43" 109 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV)
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2489 TL
6
6|38
Samsung UE-43MU7000 (43" 109 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV)
Olası bir artış ile: 3235 TL
7
7|38
Samsung UE-55MU7000 (55" 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV)
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4100 TL
8
8|38
Samsung UE-55MU7000 (55" 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV)
Olası bir artış ile: 5330 TL
9
9|38
Philips 32BDL4012N/62 (32" 80 Ekran LED Ekran)
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 795 TL
10
10|38
Olası bir artış ile: 1033 TL
11
11|38
Samsung UE-49MU7400 (49" 124 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV)
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3390 TL
12
12|38
Olası bir artış ile: 4407 TL
13
13|38
Grundig 49VLE5537 BG (49" 124 Ekran Uydu Alıcılı Full HD LED TV)
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2332 TL
14
14|38
Olası bir artış ile: 3031 TL
15
15|38
Grundig 32VLE6730 BP (32" 82 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV)
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1399 TL
16
16|38
Olası bir artış ile: 1818 TL
17
17|38
LG 43UJ701V (43" 109 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV)
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2799 TL
18
18|38
Olası bir artış ile: 3638 TL
19
19|38
Samsung 40J5270 (40" 102 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV)
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1849 TL
20
20|38
Olası bir artış ile: 2403 TL
21
21|38
Samsung LT32E310MZ (32" 82 Ekran Full HD LED Ekran)
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1132 TL
22
22|38
Olası bir artış ile: 1471 TL
23
23|38
LG 55UK6100 (55" 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV)
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3498 TL
24
24|38
Olası bir artış ile: 4547 TL
25
25|38
Philips 43BDL4012N/62 (43" 109 Ekran Full HD LED TV)
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1598 TL
26
26|38
Philips 43BDL4012N/62 (43" 109 Ekran Full HD LED TV)
Olası bir artış ile: 2077 TL
27
27|38
Grundig 40VLE5730 BN (40" 102 Ekran Uydu Alıcılı Full HD LED TV)
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1699 TL
28
28|38
Grundig 40VLE5730 BN (40" 102 Ekran Uydu Alıcılı Full HD LED TV)
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