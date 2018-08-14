Doların artmasıyla hangi televizyonun fiyatı ne kadar artacak?

Son zamanlardaki doların ve avronun hızlı yükselişi eloktronik ürünleri de etkileyecek. Geçtiğimiz ay Apple’dan gelen zamdan sonra ürünlerin fiyatı %25 artmıştı. Benzer bir fiyat arttırımının diğer teknoloji devlerinden de gelmesi bekleniyor. Olası artışın yaşanacağı yeni televizyon fiyatlarını hesapladık. İşte en çok satılan televizyonların eski ve yeni fiyatları...