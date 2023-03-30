Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Dolar/TL, 19,16 seviyesinden işlem görüyor 

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,1590 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, 19,16 seviyesinden işlem görüyor 
AA

Dün, sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,1386'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,1590'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 azalışla 20,7760'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,6 yükselişle 23,7210'dan satılıyor.

Dün yüzde 0,2 artışla günü 102,7 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 102,6'da bulunuyor. Euro/dolar paritesi de önceki kapanışının hemen altında 1,0840'da seyrediyor.

Analistler, küresel piyasalarda, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azaldığını belirterek, bugünden itibaren hareketlenecek veri gündeminin yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini aktaran analistler, dün ülkede açıklanan verilere göre 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranının geçen hafta yüzde 6,45 ile 6 haftanın en düşük seviyesine gerilediğini anımsattı.

Analistler, ABD'de konut piyasasının olası ekonomik daralmalarda en hızlı etkilenen alanlardan biri olduğunu ve ülke genelinde kredi genişlemesini etkilediğini vurgulayarak, şimdiye kadar konut piyasasında Fed'in istediği sonuçların gözlenmediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de 4. çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ekonomik güven endeksinde gerileme
İŞ-YAŞAM Ekonomik güven endeksinde gerileme
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
İŞ-YAŞAM Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
Ciner Grubu ve Şişecam'dan ABD'de liman işletmesi yatırımı
İŞ-YAŞAM Ciner Grubu ve Şişecam'dan ABD'de liman işletmesi ...
Pet, cam ve alüminyum ambalajlarda depozito yönetim sistemi logosu 1 Ağustos’tan sonra zorunlu olacak - Haberler
İŞ-YAŞAM 1 Ağustos’tan itibaren zorunlu
SGK çalışanlarına EYT mesaisi zammı
İŞ-YAŞAM SGK çalışanlarına EYT mesaisi zammı
Orge Enerji'de 2022 nasıl geçti? 2023 beklentisi ne?
İŞ-YAŞAM Orge Enerji'nin borcu ne oldu?
OECD İstanbul Merkezinin resmi açılışı gerçekleştirildi 
İŞ-YAŞAM OECD'nin İstanbul Merkezi açıldı 
Bakan Nebati'den İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e cevap
İŞ-YAŞAM Bakan Nebati'den Akşener'e cevap
Bankacılık sektörünün aktifleri şubatta 15 trilyonu aştı 
İŞ-YAŞAM Bankacılık sektörünün aktifleri 15 trilyonu aştı 
"Dünyanın en entegre dijital altyapıya sahip kurumları arasındayız"
İŞ-YAŞAM Şişecam olağan genel kurul toplantısı gerçekleşti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.