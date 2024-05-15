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        Haberler Spor Futbol Domenec Torrent'in yeni adresi Meksika - Futbol Haberleri

        Domenec Torrent'in yeni adresi Meksika

        Meksika ekibi Atletico de San Luis, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent'i takımın başına getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 23:19 Güncelleme: 15.05.2024 - 23:19
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        Meksika ekibi Atletico de San Luis, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent'i takımın başına getirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada İspanyol teknik adam ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı ve "Hoş geldin Domenec Torrent" ifadeleri kullanıldı.

        Domenec Torrent, Barcelona, Manchester City ve Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemlerde Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptı.

        New York City ve Flamengo'da bir dönem teknik direktörlük yapan tecrübeli isim, 2022 yılında Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

        Domenec Torrent, Galatasaray'dan ayrıldığı Haziran 2022 yılından beri hiçbir takımı çalıştırmadı.

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