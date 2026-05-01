Domenico Tedesco, İstanbul'dan tezahüratlarla uğurlandı!
Fenerbahçe'nin görevine son verdiği teknik direktör Domenico Tedesco, İstanbul'dan ayrıldı. İtalyan teknik adamı uğurlamak için havalimanına gelen sarı-lacivertli taraftarlar, Tedesco'ya sevgi gösterisinde bulundu.
Giriş: 01 Mayıs 2026 - 11:10
1
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'a 3-0 kaybettiği derbinin ardından yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco, İstanbul'dan ayrıldı.
2
İstanbul Havalimanı'na gelen Tedesco'ya taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, İtalyan teknik adam da onların fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi.
3
Bu sırada duygusal anlar yaşanırken, bazı taraftarların da gözyaşlarına hakim olmadığı görüldü.
4
Basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmayan Domenico Tedesco, pasaport işlemlerinin ardından Almanya’nın Stuttgart kentine gitmek üzere uçağa geçti.
5
6
7
8
9