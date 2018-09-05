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'Döviz hesabınızın dökümü ektedir' mesajlarına dikkat

Dövizdeki dalgalanma, siber fırsatçıları da harekete geçirdi. Türk bankacılık müşterilerini hedef alan siber hırsızlar, “Döviz hesabınızın dökümü ektedir“ ya da “Adınıza şu kadar döviz alındı“ gibi gerçek dışı mesajlarla, kişileri sahte ve virüslü sitelere yönlendiriyor. Peki bu mesajları alanlar ne yapmalı?

05.09.2018 - 11:35 | Güncelleme:

Türkiye, yeni bir phishing yani oltalama dalgası ile karşı karşıya. Özellikle Kurban Bayramı sonrasında Türkiye’nin önde gelen bankalarının müşterilerini hedef alan kandırma (olta) mesajları daha sık görülmeye başlandı. Bilgi güvenliği kuruluşu ESET’in Türkiye Teknik Müdürü Erkan Tuğral, “Kullanıcıların dönemsel hassasiyetinden faydalanmaya çalışan hackerler, internet bankacılığı bilgilerini ele geçirmeyi veya şifre yazılımı bulaştırarak fidye istemeyi hedefliyor” dedi.

“Güncel gelişme ve olaylardan çıkar sağlamayı alışkanlık haline getiren siber hırsızlar, bu kez Türkiye ekonomisindeki hareketliliği kullanmaya odaklanmış görünüyor” diyen Tuğral, şunları söyledi: “Tüm vatandaşlarımızın döviz ve para piyasalarındaki hareketliliği büyük dikkatle takip ettiği bu dönemde, kullanıcıların e-posta adreslerine ve SMS kutularına şöyle mesajlar gelmeye başladı: Tüm kart aidatınız geri ödenecek, döviz hesabınızın dökümü ektedir, adınıza şu kadar döviz alındı veya satıldı, döviz hesabı dökümünüz ektedir, büyük promosyon, hesabınıza ekstra puan.”

EKLİ DOSYA VE YÖNLENDİRMELERİ KULLANIYORLAR

Büyük merak ile şaşkınlık yaratan söz konusu mesajlar, kişileri genellikle mesajın eklentisinde yer alan dosyayı açmaya ya da bu konuda bilgi alabileceğinizi bildiren, hatta ilgili bankanın kısmen adını da içeren sahte bir web sitesine yönlendiriyor. Böylece ekli dosyadaki veya sahte web sitesindeki truva atı sisteme bulaşıyor.

 

Bu aşamadan sonra siber fırsatçılar iki soygun yöntemi tercih ediyor. Bazıları sahte bankacılık siteleri üzerinden online oturum açma bilgilerini talep ediyor ve kişilerin doğrudan hesabına ulaşmaya çalışıyor. Bazıları ise Cryptolocker tarzı fidye yazılımları ile bilgisayar dosyalarını kilitleyerek, kullanıcılardan fidye talep etme yoluna gidiyor.

GÜVENLİK İÇİN NE YAPMALI?

Bankaların güvenlik önlemlerini aşmakta zorlanan siber suçluların, hesaplara ulaşmak için banka müşterilerini kandırma yolunu seçtiğine dikkat çeken Erkan Tuğral, phishing kurbanı olmamak için online ve mobil bankacılık kullanıcılarına şu önerilerde bulundu:

- Özellikle şu dönemde döviz, faiz, ekstra puan, limit arttırma, sorgusuz sualsiz kart aidatı geri ödemesi gibi konularda size ulaşacak inanılamayacak kadar güzel tekliflere itibar etmeyin.

- Hiçbir bankanın web sitesine, URL’yi yani bankanın web sitesi adresini kendiniz yazmadan girmeyin! Sizi yönlendiren herlangi bir linke tıklayarak, sahte sitelere gitme ihtimaliniz yüksek.

- Yalnızca bankanızın resmi sitesiyle bağlantılı mobil bankacılık uygulamalarına güvenin.

- Güvenliğinden ve meşruluğundan şüphe duyduğunuz online formlara asla hassas bankacılık bilgilerinizi girmeyin.

- Etkin ve güncel bir antivirüs veya internet güvenliği yazılımı kullanın. Bilgisayar, tablet veya telefonunuzun işletim sisteminin güncel olmasına, yamaların yapılmış olmasına dikkat edin.

 

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