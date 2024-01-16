Dries Mertens: Dünyadaki en iyi atmosferlerden biri

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak müsabakayı değerlendiren Mertens, “Elbetteki daha iyi yapabilirdik bu akşam. Tabii sakatlarımızın olduğunu da söyleyebiliriz. 2-0 olabilirdi maç ancak bunu yapmakta zorlandık” dedi.

"BUGÜN BEN HALLETTİM BAŞKA GÜN BAŞKA OYUNCU DA HALLEDEBİLİR"

Liderlik özelliğini kullanarak bugünkü galibiyette önemli bir katkı sağladığıyla ilgili ne düşündüğü sorusu üzerine tecrübeli futbolcu, “Evet, dediğiniz gerçek. Bu benim rolüm olabilir. Kulüp belki de beni bunun için buraya getirdi. Bugün ben olurum, perşembe günü başka bir oyuncu olur. Biz burada Türkiye’nin en büyük takımında oynuyoruz. Bugün ben hallettim başka bir gün başka bir oyuncu da halledebilir” sözlerini kaydetti.

"HAKEMLERLE İLGİLİ OLAYLARDAN SONRA ONLARA DAHA ÇOK SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Karşılaşmanın 28. dakikasında sayılmayan golüyle ilgili de açıklama yapan 36 yaşındaki oyuncu, “Bence bu akşam hakemle ilgili konuşmamamız lazım. Bizim sadece işleri daha iyi yapmamız gerekiyor. Burada daha çok aynaya bakıp kendimize odaklanmalıyız. Açıkçası hakemlerle ilgili olaylardan sonra onlara daha çok saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ben sarı kart aldım. Burada daha çok konuşulması gereken biziz ve hakemlere saygı göstermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.