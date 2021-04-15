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Drone alırken nelere dikkat etmeli?

Bugün hem hobi hem de ticari amaçlarla kullanılan drone’lar her yaştan insanın en çok ilgisini çeken teknolojik ürünler arasında yer alıyor. Fiyat aralığı geniş olan bu cihazları alırken dikkat edilmesi gereken pek çok özellik var.  Yeni başlayanlar nasıl bir drone almalı? Uçuş mesafesi ve görüntü kalitesinde nelere dikkat edilmeli? Fiyat hangi özelliklere göre değişiyor? İşte drone almak isteyenlere yardımcı olacak rehber...

Drone alırken nelere dikkat etmeli? Haberler
Drone alırken bunlara dikkat!
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HABERTURK.COM

Bir dönemin askeri amaçlı olarak uzak mesafeli gözlem için kullanılan insansız hava araçları, drone’lar bugün tarımdan turizme dizi çekimlerinden belgesellere kadar pek çok alanda tercih ediliyor. Ürün popüler oldukça kullanmak isteyenlerin sayısı da buna paralel hızla artıyor. Öyle ki eskiden uçurtma uçuran çocukların yerini bugün drone uçuran çocuklar almış durumda.

Ancak tıpkı diğer elektronik cihazlarda olduğu gibi drone uçurmak için de dikkat edilmesi gereken birçok püf noktası var:

En iyi drone nasıl anlaşılır? Başlarken nasıl bir drone almak idealdir? Uçuş mesafesi ve görüntü kalitesi ne olmalıdır? Teknoloji perakende zinciri Media Markt Türkiye, bu popüler cihazı satın almayı düşünenler için merak edilenleri sıraladı.

1- Hangi amaçla alacağınıza karar verin

Drone’lar iki kategoriye ayrılıyor. Ticari drone’lar ve hobi amaçlı drone’lar. Ticari amaçlı drone’lar daha profesyonel çekimlerin yapıldığı, yüksek görüntü kalitesinin tercih edildiği sinema ve reklam gibi sektörlerde kullanılıyor. Ayrıca drone’lar tarım arazilerinin belirlenmesi ve askeri amaçlı da değerlendiriliyor.

Hobi amaçlı drone’lar ise kişinin fotoğraf makinesi ya da videonun ötesine geçip daha zengin ve etkileyici görüntüler yakalayabilmek için tercih ettiği ürünler. Burada menzil ve uçuş mesafesinden çok görüntü kalitesine bakılıyor.

2- Eğitim almadan başlamayın

Drone uçurmaya başlamadan önce kısa bir eğitim almanızda fayda var. İlk kez drone uçuracaksanız acemilik geçene kadar defalarca drone’un düşüp parçalanma riskiyle karşı karşıya kalacağınız için başlarken daha basit bir drone almakta fayda var. Yeni başlayanlar için 4K görüntü kalitesi ve 30 dakika uçuş mesafesi olan bir cihaz uygun bir seçim olmayabilir. Tabii ehliyet gerektiren drone’lar da var. 500 gram ve üstü tüm ürünlerde ehliyet gerekiyor.

3- Satın almadan önce uçuş süresini araştırın

Drone alırken uçuş menziline, çekim kalitesine, uçuş süresine, yanında verdiği ekipmanlara ve en önemlisi garantisine dikkat edilmesi önemli. Drone’larda uçuş süreleri 10 dakika ile 30 dakika arasında değişiyor. Uçuş mesafesi ise 100 metreden başlayıp 7 kilometreye kadar çıkıyor.

4- Her drone’da kamera var mı?

Drone’lardaki en önemli unsurlardan biri de cihazla birlikte gelen kameralar. Bazı drone modellerinde kamera birlikte gelirkeni bazılarında ayrı olarak satılabiliyor. Ayrıca termal kamera ve taşıma kapasitesi de fiyatı etkileyen diğer unsurlar olarak öne çıkıyor.

5- Akıllı telefon veya kumandayla kontrol

Peki tüm drone’lar Android ve iOS cihazlarla uyumlu mu? Bu alacağınız cihaza göre değişiklik gösteriyor. Ancak piyasada satılan drone’ların büyük bir çoğunluğu tüm akıllı telefonlarla uyumlu. Giriş seviyesi cihazlarda zaten çoğunlukla telefon ile kontrol var. Üst seviye cihazlarda ise kumanda ile kontrol yapılıyor. Bu cihazların da tamamı akıllı telefonlarla da uyumlu.

6- Şarjı biterse ne olacak?

Diyelim ki fark etmediniz ve drone havadayken şarj bitti. İşte o zaman işler biraz karışıyor. GPS özelliği olmayan bir cihaz aldıysanız drone’un nereye düştüğünü bulmak zor. GPS özelliği olmayan bir cihaz satın aldıysanız sürekli gözünüz ekrandaki şarj göstergesinde olsun. Üst seviye cihazlarda “Home Point” özelliği sayesinde cihazınızı şarjı azalmaya başladığında geri çağırabilirsiniz. Fakat cihaz kendisi direkt geri gelmiyor, kullanıcının çağırması şart.

7- 299 liradan başlıyor

Drone’lar özelliklerine ve yanındaki ekipmanlara göre fiyatlandırılıyor. Teknoloji mağazalarında başlangıç seviyesindeki drone’lar 299 liradan başlıyor. Fiyatlar cihazın yetkinliğine ve kullanım amacına göre 21 bin 199 liraya kadar çıkıyor.

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