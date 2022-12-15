Dünya Kupası final maçı ne zaman?

2022 Katar Dünya Kupası'nda final maçı için geri sayım sürüyor. İlk finalist Messi önderliğinde Arjantin oldu. İkinci finalist ise Fransa - Fas karşılaşması sonrasında belirlendi. Peki, Dünya Kupası final maçı hangi gün? İşte Dünya Kupası final ve üçüncülük maçı tarihleri...