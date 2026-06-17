Dünya Kupası'nda en çok kırmızı kart gören ülke beklenmedik çıktı

BREZILYA ILK SIRADA, AMA ASIL ŞAŞIRTAN ORAN

Opta Analyst'in sıralamasında Brezilya 11 kartla açık ara önde. Sambasıyla, zarif futboluyla anılan bir ülkenin disiplin tablosunun da başında olması ilk bakışta çelişki gibi duruyor. Arjantin 10'la hemen arkasında, ardından 9'ar kartla Kamerun ve Uruguay geliyor. Hollanda, İtalya ve Almanya ise 8'er kartla onları takip ediyor. Beş kez şampiyon olmuş, en çok maça çıkmış bir ülkenin listenin başında olması aslında o kadar da garip değil. Çok maç oynayan çok kart görür.

Tablo asıl oranlara bakınca değişiyor. Kamerun bu 9 kartı yalnızca 26 maçta topladı. Afrikalı ekip ortalama her üç maçtan birinde bir oyuncusunu erken kaybetti. Brezilya onlarca maça çıkıp 11 karta ulaşmışken Kamerun çok daha az maçta neredeyse aynı sayıya geldi. Toplamda Brezilya birinci, ama saha başına düşen disiplinsizlikte en sert tabloyu Kamerun çiziyor.