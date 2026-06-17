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        Haberler Spor Futbol Dünya Kupası'nda en çok kırmızı kart gören ülke beklenmedik çıktı - İşte dünya kupasında en çok kırmızı kart gören ülke

        Dünya Kupası'nda en çok kırmızı kart gören ülke beklenmedik çıktı

        Dünya Kupası tarihinde en çok kırmızı kart bir takıma ait. Tek maçta 4 kırmızı, 52 saniyede biten bir oyuncu ve sıralamayı altüst eden bir oran.

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 11:15 Güncelleme:
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        1

        2026 Dünya Kupası daha açılış maçında havayı belli etti. Meksika ile Güney Afrika karşılaşmasında hakem üç kez cebine davrandı, sahadan üç oyuncu kırmızı kartla gitti. Turnuvanın ilk haftası dolmadan kırmızı kart tarihi yeniden gündeme oturdu. Çoğu kişi rekorun büyük bir Avrupa ekibinde olduğunu düşünür, ama tarihî rakamlar başka bir takımı gösteriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok kırmızı kart gören ülke, futbolun bayraktarı sayılan Brezilya. 11 kırmızı kartla zirvede.

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        BREZILYA ILK SIRADA, AMA ASIL ŞAŞIRTAN ORAN

        Opta Analyst'in sıralamasında Brezilya 11 kartla açık ara önde. Sambasıyla, zarif futboluyla anılan bir ülkenin disiplin tablosunun da başında olması ilk bakışta çelişki gibi duruyor. Arjantin 10'la hemen arkasında, ardından 9'ar kartla Kamerun ve Uruguay geliyor. Hollanda, İtalya ve Almanya ise 8'er kartla onları takip ediyor. Beş kez şampiyon olmuş, en çok maça çıkmış bir ülkenin listenin başında olması aslında o kadar da garip değil. Çok maç oynayan çok kart görür.

        Tablo asıl oranlara bakınca değişiyor. Kamerun bu 9 kartı yalnızca 26 maçta topladı. Afrikalı ekip ortalama her üç maçtan birinde bir oyuncusunu erken kaybetti. Brezilya onlarca maça çıkıp 11 karta ulaşmışken Kamerun çok daha az maçta neredeyse aynı sayıya geldi. Toplamda Brezilya birinci, ama saha başına düşen disiplinsizlikte en sert tabloyu Kamerun çiziyor.

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        16 SARI, 4 KIRMIZI: BIR MAÇTA

        Tek bir karşılaşmaya sığan en sert tablo 25 Haziran 2006'ya ait. Portekiz ile Hollanda, Almanya'daki turnuvanın son 16 turunda Nürnberg'de karşı karşıya geldi. Rus hakem Valentin Ivanov o gün 16 sarı ve 4 kırmızı kart çıkardı. Kırmızıların ikisi Portekiz, ikisi Hollanda oyuncusuna gitti. İlk yarının sonunda gerilen oyun ikinci yarıda büsbütün çığırından çıktı. Maç tarihe "Nürnberg Savaşı" diye geçti. Portekiz, sahada dokuz kişiyle kalan iki takımın mücadelesini 1-0 kazandı.

        O turnuva zaten baştan sona gergindi. 2006 Almanya Dünya Kupası, 28 kırmızı kartla tek bir organizasyonda görülen en yüksek sayıyı tutuyor. İkinci sırada 22 kırmızıyla 1998 Fransa var, yani aradaki fark hiç de küçük değil. Nürnberg gecesi bu rekorun sadece en görünür anıydı.

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        52 SANIYE SONRA OYUN ON KIŞIYE DÜŞTÜ

        Bir oyuncunun en hızlı sahadan atıldığı an 1986 Meksika Dünya Kupası'nda yaşandı. Uruguaylı José Batista, grup maçında İskoçya karşısında daha 52. saniyede rakibine yaptığı sert müdahaleyle Fransız hakem Joel Quiniou'nun kırmızısını gördü. Oyun henüz ısınmadan Uruguay on kişi kalmıştı. Üstelik kalan doksan dakikayı eksik oynamalarına rağmen kalelerini kapattılar ve maçı 0-0 bitirdiler. O bir puan da İskoçya'nın gruptan çıkamayıp turnuvaya veda etmesine yetti.

        5

        İKI KEZ SAHADAN ATILAN İKİ İSİM

        Bir futbolcunun Dünya Kupası'nda iki ayrı kırmızı kart görmesi nadir bir şey. Bunu başaran iki isimden biri Kamerunlu Rigobert Song. Song ilkini 1994'te, henüz 17 yaşındayken Brezilya karşısında gördü, bu da onu turnuva tarihinin en genç kırmızı kartlısı yaptı. Dört yıl sonra Fransa'da, Şili maçında ikincisi geldi.

        Diğer isim daha tanıdık. Zinedine Zidane 1998'de bir rakibini çiğnediği için atıldı. Sekiz yıl sonra, 2006 finalinde Materazzi'ye attığı kafayla kariyerini kapatması ise futbol tarihinin en çok konuşulan sahnelerinden biri oldu.

        6

        25 MAÇ, SIFIR KIRMIZI

        Listenin bir de öbür ucu var. Japonya 25 Dünya Kupası maçında tek bir kırmızı kart bile görmedi. Disiplin tablosunun en tepesindeki yer hâlâ onlarda.

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        #Dünya Kupası
        #kırmızı kart
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