DÜNYA KUPASI TÜRKİYE - ABD MAÇI || Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - ABD maçı hangi kanalda canlı izlenir?
A Milli Futbol Takımımız, Paraguay'a 1-0 mağlup olmasının ardından gruptan çıkma şansını kaybederek turnuvaya erken veda etti. Bu sonuçla birlikte ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'ndaki son grup maçında ev sahibi ve grup lideri ABD ile karşı karşıya gelecek. Milliler, turnuvayı galibiyetle tamamlayarak organizasyona iyi bir sonuçla veda etmeyi hedefliyor. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - ABD maçı hangi kanalda canlı izlenir? Tüm ayrıntılar haberimizde.
A Milli Futbol Takımımız, Paraguay’a 1-0 mağlup olmasının ardından gruptan çıkma şansını kaybederek turnuvaya erken veda etti. Bu sonuçla birlikte ay-yıldızlılar, Dünya Kupası’ndaki son grup maçında ev sahibi ve grup lideri ABD ile karşı karşıya gelecek. Milliler, turnuvayı galibiyetle tamamlayarak organizasyona iyi bir sonuçla veda etmeyi hedefliyor. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - ABD maçı hangi kanalda canlı izlenir? Tüm ayrıntılar haberimizde.
TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Dünya Kupası’nda son maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, ABD ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - ABD mücadelesi 26 Haziran Cuma günü oynanacak ve Los Angeles’taki SoFi Stadyumu’nda yapılacak. Dev karşılaşma, Türkiye saatiyle (TSİ) 05.00’te başlayacak.
TÜRKİYE - ABD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye - ABD karşılaşması, futbolseverler için şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç, televizyon üzerinden TRT 1 aracılığıyla takip edilebileceği gibi, TRT’nin dijital platformu üzerinden de internet bağlantısı olan her yerden kesintisiz ve canlı şekilde izlenebilecek.