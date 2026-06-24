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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası DÜNYA KUPASI TÜRKİYE - ABD MAÇI || Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - ABD maçı hangi kanalda canlı izlenir? TRT 1 canlı izle ekranı

        DÜNYA KUPASI TÜRKİYE - ABD MAÇI || Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - ABD maçı hangi kanalda canlı izlenir?

        A Milli Futbol Takımımız, Paraguay'a 1-0 mağlup olmasının ardından gruptan çıkma şansını kaybederek turnuvaya erken veda etti. Bu sonuçla birlikte ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'ndaki son grup maçında ev sahibi ve grup lideri ABD ile karşı karşıya gelecek. Milliler, turnuvayı galibiyetle tamamlayarak organizasyona iyi bir sonuçla veda etmeyi hedefliyor. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - ABD maçı hangi kanalda canlı izlenir? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 13:25 Güncelleme:
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        1

        A Milli Futbol Takımımız, Paraguay’a 1-0 mağlup olmasının ardından gruptan çıkma şansını kaybederek turnuvaya erken veda etti. Bu sonuçla birlikte ay-yıldızlılar, Dünya Kupası’ndaki son grup maçında ev sahibi ve grup lideri ABD ile karşı karşıya gelecek. Milliler, turnuvayı galibiyetle tamamlayarak organizasyona iyi bir sonuçla veda etmeyi hedefliyor. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - ABD maçı hangi kanalda canlı izlenir? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        2

        TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Dünya Kupası’nda son maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, ABD ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - ABD mücadelesi 26 Haziran Cuma günü oynanacak ve Los Angeles’taki SoFi Stadyumu’nda yapılacak. Dev karşılaşma, Türkiye saatiyle (TSİ) 05.00’te başlayacak.

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        TÜRKİYE - ABD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Türkiye - ABD karşılaşması, futbolseverler için şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç, televizyon üzerinden TRT 1 aracılığıyla takip edilebileceği gibi, TRT’nin dijital platformu üzerinden de internet bağlantısı olan her yerden kesintisiz ve canlı şekilde izlenebilecek.

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