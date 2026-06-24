A Milli Futbol Takımımız, Paraguay’a 1-0 mağlup olmasının ardından gruptan çıkma şansını kaybederek turnuvaya erken veda etti. Bu sonuçla birlikte ay-yıldızlılar, Dünya Kupası’ndaki son grup maçında ev sahibi ve grup lideri ABD ile karşı karşıya gelecek. Milliler, turnuvayı galibiyetle tamamlayarak organizasyona iyi bir sonuçla veda etmeyi hedefliyor. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - ABD maçı hangi kanalda canlı izlenir? Tüm ayrıntılar haberimizde.