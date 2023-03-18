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Dünyaca ünlü isimlerin bilinmeyen karanlık yüzleri!

Geçmişte dünyanın önde gelen isimleri tarihte iz bırakmış ve başarılarıyla adlarını duyurmuşlardır. Ancak her insanda olduğu gibi dünyaca ünlü isimlerinde son derece gizemli yönleri olabiliyor. Bu kişiler arasında Alfred Nobel'den, Hugo Boss'a kadar ünlü isimler yer alıyor.

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  • Dünyaca ünlü isimlerin bilinmeyen karanlık yüzleri!

    1. CECİL RHODES

    Cecil Rhodes, 19. yüzyılın en hırslı ve zalim emperyalist İngiliz iş insanlarındandır. Cecil Rhondes, Afrika'nın güney kısmında Rodezya devletini (Zimbabve ve Zambiya) kurmak için seferler düzenlendi.

    Kendisi faşizimi destekleyen, beyaz insanların dünyanın doğal liderleri olduğu görüşünü savunurdu ve İngiliz himayesinde yönetilen bir dünyanın insanlık adına daha iyi olacağını düşünüyordu.

    Günümüzde Güney Afrika'da bulunan Rhodes Üniversitesi yine Cecil Rhodes'ten adını aldı. Cecil Rhodes'in heykelleri Cape Town Üniversitesi ve Oxforn Üniversitesi'nde yer alır.

     
  • Dünyaca ünlü isimlerin bilinmeyen karanlık yüzleri!

    2. JOHN HARVEY KELLOG

    Bugün tüketilen Kellog mısır gevreğinin mucidi olan John Harvey Kellog, göre insanın kendi eşi ile cinsel anlamda beraber olması ahlaksızcaydı. John Harvey Kellog, cinselliğin kişiyi fiziksel ve duygusal olarak yaraladığına inanıyordu.

    Bu nedenle kendi evliliğin de de çocuk sahibi olmadı. Görev yaptığı sağlık evinde dondurucu suya batırılan şok tedavisi uygulanan hastalar yüzünden de günaha girdiğini düşünüyordu. 

     
  • Dünyaca ünlü isimlerin bilinmeyen karanlık yüzleri!

    3. HENRY FORD

    Ford Motor Company'nin kurucusu Henry Ford, otomobilleri ulaşılabilir hale getirmek için modern üretimi keşfetmiştir. Dünya için son derece önemli icatlara imza atan Henry Ford gerçekte Yahudi düşmanıydı.

    1918'de Henry Ford, The Dearborn Independent adlı bir gazetenin sahibi oldu ve gazetede ABD'yi etki altına alan Yahudi komplolarınadan bahsedilen makaleler yayınlandı. 1938 yılında hayatını kaybeden Henry Ford, bu tarihten 8 yıl önce Nazi Almanyası tarafından yabancılara verilen en yüksek onur ödülü olan Alman Kartal Nişanı'nı aldı.

     
  • Dünyaca ünlü isimlerin bilinmeyen karanlık yüzleri!

    4. WİLLİAM BOEİNG

    William Boeing, 1917'de ünlü uçak üretici firması Boeing'i kurdu. Ancak William Boeing faşizimi destekleyen bir insandı. ABD'nin Seattle eyaletinde yaşayan William Boeing, müteahhitlere siyahi bireylere satmamaları için yapacakları binlerce eve banka teminatı sözü verdi.

    Willliam Boeig'in yaşadığı bölgedeki kurallara göre beyaz olmayan bireylere ev satışı yapılması yasaktı. 

     
  • Dünyaca ünlü isimlerin bilinmeyen karanlık yüzleri!

    5. GEORGES GİLLES DE LA TOURETTE

    Georges Gilles, 1884'te bakımı altında bulunan dokuz hastada gerçekleştirdiği fiziksel yöntemlerle kendi adını verdiği bir sendromu keşfetmiştir. Son derece önemli bir keşfe imza atan Georges Gilles adını duyurmayı başarsa da hastaları durumdan memnun değildi.

    1893'te tedavi ettiği kadın hasta, Georfe Gilles'i başıdan vurdu. Saldırıyı gerçekleştiren kadın, Georges Gilles tarafından hipnoz edildiğini ve kontrolden çıktığını savundu.

    Fransız Georges Gilles saldırıdan kurtuldu ve 1904 yılında 46 yaşında İsviçre'nin Lozan kentinde psikiyatri hastanesinde yaşamını yitirdi.

     
  • Dünyaca ünlü isimlerin bilinmeyen karanlık yüzleri!

    6. COCO CHANEL

    Dünyanın moda akımını değiştiren ikon Coco Chanel aslında bir vatan hainiydi. Fransız tasarımcı Coco Chanel bir Nazi ajanıydı ve Birleşik Krallık'ı savaştan vazgeçmesi için ikna etmeye çalışıyordu.

    Nazi Almanyası, Coco Chanel'in ülkesini savaş açarken, o Hitler'in askeri istihbarat bölümünde görev aldı.

    Biyografi yazarı Hal Vaughani, kod adı Westminster olan Coco Chanel'in Hitler'e yardımcı olabilecek potansiyel ajanlara bilgi paylaşımı yapıyordu. Coco Chanel, savaştan sonra idam edilmesi beklenirken, Winston Churcill'in araya girmesiyle kurtuldu.

     
  • Dünyaca ünlü isimlerin bilinmeyen karanlık yüzleri!

    7. HUGO BOSS

    Ünlü firma Hugo Boss'ın kurucusu, Nazilerle ilişkisi olan bir diğer kişiydi. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi için üniforma dikerek servet kazandı.

    İkinci Dünya Savaşı sırasında Hugo Boss, zorla 140 kişiyi çalıştırdı ve şirketin karlılık oranını arttırdı. Ofisinde Hitler ile çekildiği fotoğraf yer alıyordu.

    İkinci Dünya Savaşı sonrası Hugo Boss'ın oy verme hakkı elinden alındı. 2011 yılında Hugo Boss şirketi, zarar gören kişiler adına özür duyurusu açıklaması yaptı.

     

     
  • Dünyaca ünlü isimlerin bilinmeyen karanlık yüzleri!

    8. WİLLİAM CADBURY

    8 yıl boyunca kölelik karşıtı mücadele veren John Cadbury, 1824'te Cadbury gıda şirketini kurdu. Kurduğu şirket, William Cadbury tarafından yönetildi. Şirketin 1900'lü yıllarda ithal ettiği çikolatanın yarısı Orta Afrika'da bulunan Sao Tome ve Principe Adaları'ndan geliyordu.

    Sao Tome ve Principe Adaları'ndaki işçiler son derece kötü şartlarda çalıştı. Kakako ithali yaşanan kargaşa sonucu sonlandırıldı.

     
  • Dünyaca ünlü isimlerin bilinmeyen karanlık yüzleri!

    9. ALFRED NOBEL

    Nobel Barış Ödülü'ne adını veren Alfred Nobel aslında bir silah satıcısıydı. Dinamitin mucidi olan İsveçli kimyager Alfred Nobel servetini barut ve top silah üreterek elde etti.

    1896 yılında 63 yaşında yaşamını yitirien Alfred Nobel, bir gün gazetede okuduğu bir ölüm ilanından sonra acılarından kurtulmak için tüm servetini bağışladı.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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