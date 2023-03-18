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Tarih boyunca Türk askerlerinin kullandığı savaş stratejileri

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 18 Mart 2022 Cumartesi günü 108. yılını kutlarken, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna önderlik eden komutanların ve geçmişte Osmanlı İmparatorluğu'nda seferlerde zafer kazanılmasını sağlayan padişahların uyguladıkları savaş stratejilerini sizler için derledik...

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  • Tarih boyunca Türk askerlerinin kullandığı savaş stratejileri! Türklerin kullandığı savaş taktikleri

    1. SON SAVUNMA TAKTİĞİ

    Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ında uyguladığı bu  savaş stratejisi, Dünya Savaş Literatürü'ne girmiştir. "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır" sözünden gelen savunma taktiği, yanındaki birlik çekilse dahi diğer birliklerin mevziisini koruyup sonuna kadar dayanması emredilir.

     
  • Tarih boyunca Türk askerlerinin kullandığı savaş stratejileri! Türklerin kullandığı savaş taktikleri

    2. SAD PLANI

    Osmanlı İmparatorluğu döneminde uygulanan bu taktik, Arapçadaki SAD harfinin yazım şekliden uyarlanarak hazırlanmıştır. Harfin kuyruk kısmına süvariler düşmanın kaçmasını engellemek için, güneyinde ilk orudu ve doğusunda ise ikinci ordu yer alır. Böylece düşmanın etrafı sarılır ve kaçacak yeri kalmaz.

     
  • Tarih boyunca Türk askerlerinin kullandığı savaş stratejileri! Türklerin kullandığı savaş taktikleri

    3. KURT KAPANI

    İslamiyet'ten sonra 'Hilal Taktiği' adıyla da anılan kurt kapanı, kurtların düşmanlarını güvensiz bölgeye çekmek için uyguladıkları bir yöntemdir. Bu taktik ilk Türk devletleri tarafından uygulanmış ve iki aşamalı olarak yapılıyordu. Aşamalar, "Sahte ricat ve pusu" olarak ayrılıyordu, savaş esnasında ordu üç tarafa bölünüyor, ortadaki merkez kuvvetler düşmana saldırıya geçiyordu. 

     
  • Tarih boyunca Türk askerlerinin kullandığı savaş stratejileri! Türklerin kullandığı savaş taktikleri

    Bir süre sonra kaçar gibi geri çekilen orta kuvvetin yem taktiğini yutan düşman, sağ ve soldan ayrılmış gruplar tarafından çembere alınırdı. Bu taktiğin uygulandığı ve en başarılı olduğu savaşlar Malazgirt Meydan Savaşı (Alp Arslan) ve Mohaç Meydan Muhaberesi (Kanuni Sultan Süleyman)'dir.
  • Tarih boyunca Türk askerlerinin kullandığı savaş stratejileri! Türklerin kullandığı savaş taktikleri

    4. GECE BASKINI

    İran asıllı elçi Humeyd "Harpte ilk hücumu Türkler yapar, baskın yapar, düşmanı gafil avlarlar, hızlı yürürler ve gece seferlerinde sabrederler, istediklerini yakalar, fakat kimseye yakalanmazlar. Düşmana yağma ve baskın yapmakta son derece mahirdirler" sözleri ile gece baskını taktiğini açıklamıştır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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