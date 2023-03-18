3. KURT KAPANI

İslamiyet'ten sonra 'Hilal Taktiği' adıyla da anılan kurt kapanı, kurtların düşmanlarını güvensiz bölgeye çekmek için uyguladıkları bir yöntemdir. Bu taktik ilk Türk devletleri tarafından uygulanmış ve iki aşamalı olarak yapılıyordu. Aşamalar, "Sahte ricat ve pusu" olarak ayrılıyordu, savaş esnasında ordu üç tarafa bölünüyor, ortadaki merkez kuvvetler düşmana saldırıya geçiyordu.