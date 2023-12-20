Haberler Magazin Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion'dan üzen haber: 'Katı kişi sendromu'yla mücadele ediyor | Celine Dion kimdir, son hali, hastalığı nedir, katı kişi sendromu nedir?

Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion'dan kötü haber: 'Katı kişi sendromu'yla mücadele ediyor Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion'un son hali sevenlerini üzdü. Kardeşi ünlü şarkıcının 'Katı kişi sendromu'na yakalanarak kaslarını kontrol edemediğini açıkladı. Celine Dion bu nadir görülen hastalığa 2022 yılında yakalandı Habertürk Giriş: 20.12.2023 - 15:27 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:27 facebook

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CELİNE DİON HASTALIĞI NEDİR? Nadir görülen bir nörolojik hastalık olan 'Katı kişi sendromu" ile mücadele eden Kanadalı şarkıcı Celine Dion'un kız kardeşi, ünlü şarkıcının artık kaslarını kontrol edemediğini bildirdi.

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New York Post'un haberine göre "My Heart Will Go On" şarkısıyla hafızalara kazınan Dion ablası Claudette, "Çok çalışıyor ancak artık kaslarını kontrol edemiyor" dedi. "Ses telleri kastır, kalp de bir kastır" diyen Claudette, sendromun nadir görüldüğünü ve bu nedenle bilim insanlarının yeterince araştırma yapmadığını dile getirdi. 55 yaşındaki Celine Dion uzun zamandan sonra ilk kez Kasım ayında Las Vegas'taki hokey maçında görülmüştü.