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        Haberler Magazin Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion'dan üzen haber: 'Katı kişi sendromu'yla mücadele ediyor | Celine Dion kimdir, son hali, hastalığı nedir, katı kişi sendromu nedir?

        Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion'dan kötü haber: 'Katı kişi sendromu'yla mücadele ediyor

        Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion'un son hali sevenlerini üzdü. Kardeşi ünlü şarkıcının 'Katı kişi sendromu'na yakalanarak kaslarını kontrol edemediğini açıkladı. Celine Dion bu nadir görülen hastalığa 2022 yılında yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 15:27 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:27
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        CELİNE DİON HASTALIĞI NEDİR?

        Nadir görülen bir nörolojik hastalık olan 'Katı kişi sendromu" ile mücadele eden Kanadalı şarkıcı Celine Dion'un kız kardeşi, ünlü şarkıcının artık kaslarını kontrol edemediğini bildirdi.

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        New York Post'un haberine göre "My Heart Will Go On" şarkısıyla hafızalara kazınan Dion ablası Claudette, "Çok çalışıyor ancak artık kaslarını kontrol edemiyor" dedi.

        "Ses telleri kastır, kalp de bir kastır" diyen Claudette, sendromun nadir görüldüğünü ve bu nedenle bilim insanlarının yeterince araştırma yapmadığını dile getirdi. 55 yaşındaki Celine Dion uzun zamandan sonra ilk kez Kasım ayında Las Vegas'taki hokey maçında görülmüştü.

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        GÜNLÜK HAYATINI VE SES TELLERİNİ ETKİLİYOR

        Dion, Aralık 2022'de Instagram hesabı üzerinden hastalığı ile ilgili duyuru paylaşmıştı. Hastalığının yürüme ve şarkı söyleme yetisini etkilediğini söyleyen ünlü şarkıcı konserlere ara verdiğini duyurmuştu.

        Dion, "Maalesef, spazmlar günlük hayatımın her adımını etkiliyor. Bazen yürümekte güçlük çekiyorum ve ses tellerimi normalde şarkı söylerken kullandığım gibi kullanamıyorum" ifadelerini kullandı.

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        5 Grammy ve 2 Acadeny ödülü bulunan Celine Dion, "I'm Alive" ve "My Heart Will Go On" şarkıları ile hafızalara kazınan bir şarkıcı.

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        KATI KİŞİ SENDROMU NEDİR?

        Katı kişi sendromu, yüksek ses ve hafif dokunuş gibi şeyler tarafından tetiklenebilen sert kaslara ve ağrılı kas spazmlarına neden olan bir hastalıktır. Nedeni tam olarak bilinmeyen sendromun bağışılık sisteminin yanlışıklıkla vücudun normal dokularına saldırdığı "otoimmün hastalıklardan" kaynaklandığı düşünülüyor.

        Kaynak: AA

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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