        Haberler Spor Basketbol EuroCup Dusan Alimpijevic: Rakibimiz galibiyeti daha çok hak etti

        Dusan Alimpijevic: Rakibimiz galibiyeti daha çok hak etti

        Basketbolda Eurocup final serisi ilk maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a 72-60 mağlup olan Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, rakibin galibiyeti daha çok hak ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 23:43 Güncelleme:
        "Rakibimiz galibiyeti daha çok hak etti"

        Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, EuroCup final serisi ilk maçında Fransız ekibi Cosea JL Bourg'a 72-60 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.

        Karşılaşmanın ardından başantrenörler Dusan Alimpijevic ile Frederic Fauthoux, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "RAKİP TAKIM GALİBİYETİ DAHA ÇOK ETTİ"

        Cosea JL Bourg'u tebrik ederek sözlerine başlayan Alimpijevic, "Onlar daha çok hak etti. Daha hazırdılar. Bazı şeylere bizden daha çok odaklandılar. Daha iyi oynamak durumundayız. Savunmada fena değildik. Hücumda sorun olduğu aşikar. Bu yüzdelerle oynuyorsanız burada yanlış giden bir şeyler vardır. Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. Hepimiz bu taraftara karşı üçüncü maçı oynatmaya mecburuz. Taraftarımıza söz veriyorum. Buraya üçüncü maçta dönmek üzere elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Maça hazır çıktıklarının altını çizen Sırp başantrenör, "Oyunumuzu oynamaya dördüncü çeyrekte başladık. Keşke maçın başından beri hep böyle oynasaydık. Artık finallerdeyiz ve final baskısını kaldıramıyorsanız bu işi yapmamalısınız. Oyuncularım hazırdı. Yarı finallerde Bahçeşehir Koleji'ni geçen takım da ligde ikinci sıradaki takım da bu. Herkesin eşit şansı var. En iyi basketbolumuzu oynayıp yeniden buraya dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        FAUTHHOUX: İYİ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYDUK

        Cosea JL Bourg Başantrenörü Frederic Fauthoux, iyi oynayarak galip geldiklerini aktardı.

        İyi bir galibiyet aldıklarını belirten Fauthoux, "Burada kazanmak zor. İyi bir performans ortaya koyduk. Henüz hiçbir şey bitmedi. Kupayı kazanmak için iki galibiyete ihtiyacımız var. Bir sonraki maça da iyi hazırlanarak çıkacağız. Gelecek haftaki maç çok farklı olacak." diye konuştu.

        Fauthoux, iki sezon önce Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan eşleşmeye dair bir soruya şu yanıtı verdi:

        "İki yıl önce fantastik bir maç oynadık. Burası da (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi) çok farklı. Çok büyük salonlarda oynadım, bulundum. İki yıl önceki Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki atmosferi tercih ederim."

        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri: MB faiz kararını açıkladı, Trump ateşkesi uzattı İran ne dedi? Rıza Kayaalp'ten rekor

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADIMerkez Bankası, beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı. Açıklamada "Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında yüksek ...
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Beyaz Saray: İran uranyumu teslim etmeli
        G.Saray'a kupa şoku!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        HSK'dan "Sıfır Gecikmeli Yargı" adımı
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek'in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA'da!
