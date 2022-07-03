ALTIN FİYATLARI 1 Temmuz Pazar günü yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Gram altın fiyatları aşağı yönlü seyrini bugün de sürdürü Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Temmuz Pazar günü güncel altın fiyatları tablosu...

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