Faksa son veren hizmet bugün devrede! 0:00 / 0:00

Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait abonelikler bugünden (26 Ekim 2020) itibaren e-devlet üzerinden iptal ettirilebiliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin iptali 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

e-Devlet Kapısı'ndan gerçekleştirilen fesih başvurusunun ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak.

Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmek istediğinde, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçeyle başvurmak, faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden abonelik iptal başvurusunu yapmış olacak.

BAYİLERE GİTME ZORUNLULUĞU SONA ERİYOR

Abonelerin fesih başvurusu için dilekçe vermek amacıyla hizmet sağlayıcıların bayilerine gitme zorunluluğu, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşların sorun yaşamasına sebep oluyordu. Bu uygulama sayesinde aboneler, iptal taleplerini e-Devlet'ten insan teması olmadan yapabilecek.

İşletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi talepleri mevcutken e-Devlet Kapısı üzerinden fesih başvurusu gelmesi halinde bu başvuruyu yerine getirmekle de yükümlü olacak.

BU DETAYA DİKKAT!

BTK’nın e-devlet kapısı kapsamında sunduğu “Abonelik Fesih Başvurusu” hizmetini kullanıp, abonelik iptali başvurusu yapabilmek için öncelikle e-Devlet’e yüksek güvenlikli kimlik doğrulama yöntemlerinden biri ile sisteme giriş yapmış olma şartı aranıyor.

Kişisel bilgilerin güvenliği ve işlemin hukuken geçerli olabilmesi için kullanıcıların, “Mobil İmza, Elektronik İmza, T.C. Kimlik Kartı veya Banka” kimlik doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak e-Devlet’e giriş yapması gerekiyor. Diğer bir ifadeyle sisteme e-devlet şifresi ile giriş yapmak, bu yeni hizmete erişebilmek için yeterli olmuyor.

“Abonelik Fesih Başvurusu” hizmeti kapsamında, şu servislerin abonelikleri için fesih başvuruları online olarak yapılabiliyor:

Digiturk, D-Smart, Millenicom, Superonline, TT Mobil, TTNET, Turkcell, TurkNet, Türk Telekom, TURKSAT, Vodafone, Vodafone Net.

'TEKNİK AKSAKLIK NEDENİ İLE...'

Bugün başlayan uygulama ile ilgili olarak bazı servis sağlayıcılarınınn hala sisteme entegre olamadığının da altını çizelim.

Her ne kadar resmi olarak e-Devlet üzerinden “Abonelik Fesih Başvuru” servisi bugün hizmete açılmış olsa da, bu yeni servisten hemen yararlanmak isteyen kullanıcıların, “Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı” ve “İşletmeciden kaynaklanan teknik bir aksaklık nedeniyle şu anda fesih başvurunuz olup olmadığı sorgulanamamaktadır” gibi hata mesajları ile karşılaştığını da belirtmekte fayda var.