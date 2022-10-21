“İki ayda 500 milyar TL harcanacak”

E-ticaret sektöründe kasım ayı, 11 Kasım Bekarlar Günü’nde başlayıp, Türkiye’de “Efsane Cuma”, “Şahane Cuma” olarak isimlendirilen “Black Friday” ve hemen ardından gelen “Siber Pazartesi” kampanyalarıyla bir alışveriş sezonuna dönüştü. Aralık ayında ise sektör, yeni yıl kampanyalarına başlamayı planlıyor.
Sözkonusu bu kampanya dönemlerindeki sektörün beklentisini paylaşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, "Bu yılın e-ticaret büyüme rakamlarını da göz önünde bulundurarak, Kasım-Aralık ayında Türkiye geneli toplam e-ticaret ciro beklentimiz 500 milyar TL civarında" dedi.
CİRONUN DÖRTTE BİRİ SON 2 AYDA YAPILIYOR
Genellikle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de de Ekim’in son haftasından itibaren indirim furyasının başladığını ifade eden Cenk Çiğdemli şunları söyledi:
“Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılı toplamında e-ticaret hacmi yaklaşık 400 milyar TL’ye ulaşmıştı. Hem e-ticaret sektöründe pazar dinamiklerinin hızlanması hem de enflasyonun etkisiyle yılın son iki ayındaki Türkiye geneli e-ticaret ciro rakamlarının geçtiğimiz yılın tamamını geçeceğini öngörüyoruz. İşletmeler yıl içinde online kanallar üzerinden yaptıkları cironun ortalama dörtte birini yılın son iki ayındaki kampanya dönemlerinde gerçekleştiriyor. Hem e-ticarete başlayan işletme sayısındaki artış, hem e-ticaret sitelerinin geçmişteki hatalarından aldıkları dersler üzerine kendilerini yeniden yapılandırmaları, hem de teslimat modellerinin geliştirilmesi, yeni nesil kargo şirketlerinin kurulması gibi çarpan etkisi yaratacak faktörleri de hesaba kattığımızda, bu yılın son iki ayında e-ticarette cirosal bazda rekor bekliyoruz.”
SATICILARA UYARI
İndirim dönemlerinde sadece tüketicinin değil, site sahipleri ve satıcıların da dolandırıcılık mağduru olabileceğine vurgu yapan Çiğdemli, satıcının sitesinde mutlaka kredi kartıyla yapılan alışverişlerde SMS ile onay verilmesine dayanan 3D Secure kullanması gerektiğini belirtti. Bu sistemin tüketici kadar aslında satıcıyı da korumaya yönelik olduğuna dikkat çeken Çiğdemli, bazı dolandırıcıların çalıntı kredi kartlarıyla alışveriş yapabildiklerini hatırlatarak, “Kartın gerçek sahibi alışverişe itiraz ettiğinde satıcı parayı bankaya geri ödemek zorunda, banka parayı hemen çekiyor zaten. Satıcı ise ürünü gönderdiğiyle kalıyor, 3D Secure onayı olmadığı için hiçbir hak iddia edemiyor. Bu şekilde mağdur olan çok sayıda şirket var” diye konuştu.
"İNDİRİM DEĞİL BİNDİRİM YAPILIRSA..."
Altyapı yetersizlikleri konusunda da şirketleri uyaran Çiğdemli, “Geçtiğimiz yıllarda Kara Cuma’da bazı büyük e-ticaret siteleri bile aşırı yoğunluktan dolayı kilitlenmişti. Bu tamamen altyapı eksikliğiyle alakalı bir sorun. Sitelere yüklenme olunca kilitlenecek diye bir şey yok. Öyle olsa Facebook ve Amazon gibi sitelerin her gün çökmesi lazım. Ayrıca geçen yıllarda bazı siteler belli başlı ürünlerde indirim yapıp yan ürünlere zam yapmışlardı. Müşteri bunları fark ediyor. İndirim değil bindirim yapıldığı algısı oluşursa, bir daha bu tür kampanya günlerinde satış yapmak zor olur. Siteler buna çok dikkat etmeli” dedi.
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