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        Haberler Magazin Ebru Şahin'den eşi Cedi Osman'a romantik doğum günü mesajı

        Ebru Şahin'den eşi Cedi Osman'a romantik doğum günü mesajı

        Ünlü oyunu Ebru Şahin, basketbolcu eşi Cedi Osman'ın doğum gününü romantik bir mesajla kutladı; "Anlatmaya yetemediğim her şeysin"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 11:13 Güncelleme: 09.04.2024 - 11:14
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        Ünlü oyuncu Ebru Şahin, 1 Temmuz 2022'de basketbolcu eşi Cedi Osman ile hayatlarını birleştirmişti.

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        29 yaşındaki Ebru Şahin, sosyal medya hesabından eşi Cedi Osman ile olan fotoğraflarını sevenleriyle paylaştı.

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        Ebru Şahin paylaştığı bu fotoğrafların altına; "Bu anlarımızı, hayatıma doğmanı, tüm güzellikleri hak eden yüreğini ve seni o kadar çok seviyorum ki. Anlatmaya yetemediğim her şeysin, doğum günün kutlu olsun her şeyim" şeklindeki romantik notu düştü.

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        Cedi Osman da eşine; "İyi ki hayatımdasın! Seni çok seviyorum şansım" şeklinde cevap verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #ebru şahin
        #cedi osman
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