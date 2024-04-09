Ebru Şahin'den eşi Cedi Osman'a romantik doğum günü mesajı
Ünlü oyunu Ebru Şahin, basketbolcu eşi Cedi Osman'ın doğum gününü romantik bir mesajla kutladı; "Anlatmaya yetemediğim her şeysin"
Ünlü oyuncu Ebru Şahin, 1 Temmuz 2022'de basketbolcu eşi Cedi Osman ile hayatlarını birleştirmişti.
29 yaşındaki Ebru Şahin, sosyal medya hesabından eşi Cedi Osman ile olan fotoğraflarını sevenleriyle paylaştı.
Ebru Şahin paylaştığı bu fotoğrafların altına; "Bu anlarımızı, hayatıma doğmanı, tüm güzellikleri hak eden yüreğini ve seni o kadar çok seviyorum ki. Anlatmaya yetemediğim her şeysin, doğum günün kutlu olsun her şeyim" şeklindeki romantik notu düştü.