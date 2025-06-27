Eden Karzev, Shenzhen Peng City'de!
Shenzhen Peng City, Başakşehir'den Eden Karzev'i transfer etti.
Giriş: 27.06.2025 - 14:39 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:39
Başakşehir, İsrailli futbolcu Eden Karzev'in Shenzhen Peng City'ye transfer olduğunu duyurdu.
Turuncu-lacivertli kulüp, Shenzhen Peng City'nin Karzev'in satın alma opsiyonunu kullandığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:
"Geçen sezon, City Football Group bünyesinde bulunan Çin Süper Ligi takımlarından Shenzhen Peng City FC'de kiralık olarak forma giyen Eden Karzev'in satın alma opsiyonu kullanılmıştır."
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