Edin Džeko asıl patlamasını ise 2008-2009 sezonunda yapmış ve Bundesliga'da 32 maçta 26 gol atarak ve 15 asist yaparak 28 golle gol kralı olan takım arkadaşı Grafite ile Wolsburg'un tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu olmasına büyük katkı sağlamıştır.



Edin Džeko 2008-2009 sezonunda DFB-Pokal ve UEFA Kupası'nda da 8 maçta 12 gol atarak sezonu 38 golle kapatmış ve Avrupa'nın büyük kulüplerinin transfer listesine girmiştir.