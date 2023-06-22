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Edin Dzeko kimdir, kaç yaşında ve bonservisi ne kadar? Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko kariyeri

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı. Sarı lacivertliler, kariyerinin son 2 yılını İtalyan devi Inter'de geçiren ve takımıyla geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finaline yükselmeyi başaran Bosna-Hersekli dünyaca yıldız Edin Dzeko'yu renklerine bağladı. İşte, bonservisi elinde olan Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko'nun kariyerine dair bilgiler...

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  • Edin Dzeko kimdir, kaç yaşında ve bonservisi ne kadar? Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko kariyeri ve hayatı

    2023-2024 sezonu transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, kadrosuna bu kez Inter'in Bosna-Hersekli yıldız forveti Edin Dzeko'yu kattı. Gün itibariyle kanaryanın resmi Twitter hesabından "Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelecektir." açıklaması ile duyurulan Dzeko'nun kariyerinden satırbaşlarını derledik!
  • Edin Dzeko kimdir, kaç yaşında ve bonservisi ne kadar? Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko kariyeri ve hayatı

    EDIN DZEKO KİMDİR?

    17 Mart 1986'da Saraybosna'da dünyaya geldi. Ülkesinin takımlarından Željezničar'da futbol hayatına başlamıştır. Željezničar formasıyla 40 maçta 5 gol atmış ve Çek Cumhuriyeti takımlarından Teplice'ye transfer olmuştur. Bu takımın formasıyla da 43 maça çıkmış ve 17 gol kaydetmiştir.

    Uzun boyu ve tekniğiyle dikkat çeken Džeko 2007 yılında ilk kez millî takıma çağrılmış ve sezon sonunda Bundesliga takımlarından Wolfsburg'a transfer olmuştur. İlk sezonunda yani 2007-2008 sezonunda 28 maçta 18 gol kaydetmiştir.
  • Edin Dzeko kimdir, kaç yaşında ve bonservisi ne kadar? Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko kariyeri ve hayatı

    Edin Džeko asıl patlamasını ise 2008-2009 sezonunda yapmış ve Bundesliga'da 32 maçta 26 gol atarak ve 15 asist yaparak 28 golle gol kralı olan takım arkadaşı Grafite ile Wolsburg'un tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu olmasına büyük katkı sağlamıştır.

    Edin Džeko 2008-2009 sezonunda DFB-Pokal ve UEFA Kupası'nda da 8 maçta 12 gol atarak sezonu 38 golle kapatmış ve Avrupa'nın büyük kulüplerinin transfer listesine girmiştir.
  • Edin Dzeko kimdir, kaç yaşında ve bonservisi ne kadar? Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko kariyeri ve hayatı

    Džeko 7 Ocak 2011'de ara transfer döneminde 32.5 milyon £ gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Premier League ekiplerinden Manchester City'ye transfer olmuştur. Džeko, Manchester City'de toplam, 189 resmi maçta 72 gol ve 39 asist yaptı.

    2015'te İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Bosna Hersekli forvet oyuncusu Edin Dzeko’yu 1 yıllığına kadrosuna kattı. Roma, 1 Temmuz 2016'da ise Edin Dzeko'nun bonservisini aldı.
  • Edin Dzeko kimdir, kaç yaşında ve bonservisi ne kadar? Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko kariyeri ve hayatı

    Kariyerinin son 8 yılını İtalya’da geçiren ve son 2 yıldır forma giydiği Inter’de 107 maça çıkıp 34 gol ve 13 asiste imza atan yıldız forvet, milli takımda ise 128 maçta 64 gol atma başarısı gösterdi. 

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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