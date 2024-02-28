Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Başakşehir ile evinde karşılaştığı maçı 1-0'lık skorla kazanarak yarı finale yükselen Trabzonspor'da forma giyen Edin Visca, "Her hafta iyiye ve ileriye gidiyoruz" dedi.

Visca, "Öncelikle takım arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 90 dakika oyunu biz kontrol ettik. Fazla pozisyona girdik, rakip takıma fazla pozisyon vermedik. Son haftalarda yeni takım ruhu kurmaya başladık. Benim için en önemlisi o. Turu geçtik ama yarı finalde 2 maç var. Bizim hedefimiz kupa. Ligde 3. olmak. Doğru yoldayız. İnşallah devam edeceğiz. Takım olmak önemli. Gol atmak, asist vermek tabi ki herkesi mutlu ediyor. Ama ben öncelikle takım için oynuyorum. Gol attım turu geçtik. Futbolda geçmiş yok. Maç bitti, yeni maç Pazartesi. Onun için hazırlanıyoruz. Ben maçlara öyle bakıyorum" dedi.

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"BURADA OYNAMAK GURUR VERİYOR" Bakasetas ve Abdulkadir Ömür’ün takımdan ayrılışına ilişkin soru üzerine konuşan Visca, "Çok önemli 2 insan vardı. Kaybettik. Futbolda bunlar oluyor. Normal şeyler. Trabzonspor’un camiasının değerini biliyorum. Burada oynamak gurur veriyor. Yeni gelen takım arkadaşlarıma Uğurcan, Denswil ve Enis ile beraber Trabzonspor’u değerini her gün anlatıyoruz. Burada önemli olan kendini vermek. Takım olarak güçlü olmak, birbirini destek vermek. Takım olarak bunu son haftalar vermeye başladık. Çok iyi gidiyoruz. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.