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        Haberler Ekonomi Turizm Ekimde yabancı turist sayısı arttı - Turizm Haberleri

        Ekimde yabancı turist sayısı arttı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'ye ekim ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,25 artarak 5 milyon 448 bin 459'a ulaştığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:05
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        Ekimde yabancı turist sayısı arttı
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        Türkiye’ye ekim ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,25 artarak 5 milyon 448 bin 459’a ulaştı.

        Ekim ayında Türkiye’nin en çok ziyaretçi ağırladığı ülkeler sıralamasında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,59 artış ve 925 bin 928 kişi ile Almanya birinci, yüzde 15,53 artış ve 776 bin 618 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 20,19 artış ve 530 bin 586 kişi ile de İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü oldu. İngiltere’yi İran’ın takip ettiği sıralamada Bulgaristan 5’inci sırada yer aldı.

        10 AYLIK ZİYARETÇİ SAYISI 55 MİLYONA YAKLAŞTI

        Türkiye, 2024 yılının 10 aylık döneminde toplam 54 milyon 629 bin 687 ziyaretçi ağırladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre gelen ziyaretçilerin 47 milyon 306 bin 764’ünü yabancılar oluşturdu. Yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,03 arttı.

        Yılın 10 aylık döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,05 artış ve 6 milyon 249 bin 998 kişi ile Rusya Federasyonu birinci, yüzde 6,43 artış ve 6 milyon 83 bin 421 kişi ile Almanya ikinci, yüzde 16,98 artış ve 4 milyon 209 bin 967 kişi ile de İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü oldu. İngiltere’yi İran ve Bulgaristan takip etti.

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