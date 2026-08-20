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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'nin kamu borcu 40 trilyon doları aştı

        ABD'nin kamu borcu 40 trilyon doları aştı

        ABD Hazine Bakanlığı, ABD'nin toplam kamu borcunun tarihte ilk kez 40 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıktığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 01:55 Güncelleme:
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        ABD'nin kamu borcu 40 trilyon doları aştı

        ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin 18 Ağustos itibarıyla toplam borç tutarına ilişkin verileri yayımladı. AA'nın haberine göre, söz konusu tarihte kamunun elinde bulundurduğu borç miktarı 32 trilyon 265 milyar doların üzerinde gerçekleşirken, hükümet içi borçlar 7 trilyon 781 milyar doları buldu. Böylelikle ABD'nin toplam kamu borcu 40 trilyon 47 milyar dolar olarak hesaplandı.

        ABD'nin kamu borcu, 30 trilyon dolar seviyesini 2022 başında aşmıştı. Ülkenin kamu borcunun 5 yıldan kısa sürede 10 trilyon dolar artması dikkati çekti. Bu artışta, pandemi dönemindeki teşvik paketleri, artan faiz maliyetleri ve yapılan vergi indirimleri gibi unsurlar etkili oldu.

        ABD'nin kamu borcu bu yılın başında ise 38,4 trilyon dolar seviyesindeydi.

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        #ABD
        #Son dakika haberler
        #ABD Hazine Bakanlığı
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