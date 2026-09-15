Bakan Şimşek Habertürk-Bloomberg HT ortak yayınına katılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın saat 11.00'de Bloomberg HT ve Habertürk ortak canlı yayınına konuk olacak
Giriş: 15 Eylül 2026 - 12:00 Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çarşamba günü saat 11.00’de Bloomberg HT ve Habertürk ortak canlı yayınına konuk oluyor.
Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen’in sorularını yanıtlayacak olan Bakan Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ