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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek Habertürk-Bloomberg HT ortak yayınına katılacak

        Bakan Şimşek Habertürk-Bloomberg HT ortak yayınına katılacak

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın saat 11.00'de Bloomberg HT ve Habertürk ortak canlı yayınına konuk olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        Bakan Şimşek Habertürk-Bloomberg HT ortak yayınına katılacak

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çarşamba günü saat 11.00’de Bloomberg HT ve Habertürk ortak canlı yayınına konuk oluyor.

        Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen’in sorularını yanıtlayacak olan Bakan Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

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        #habertürk
        #Bloomberg HT
        #mehmet şimşek
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