Besler cirosunu 19,6 milyar TL’ye yükseltti

Dondurulmuş gıda ve konserve kategorisinde SuperFresh, donuk fırıncılıkta DFU, yağ kategorisinde Bizim Yağ, Terem, Luna, Yayla, Sabah ve Halk, sürülebilir peynir kategorisinde Ülker Sürmix markalarını bünyesinde barındıran Besler, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Besler’in 2026 yılının ilk altı ayındaki konsolide cirosu, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 7,6 artarak 19,6 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde brüt kârı yüzde 4,5 milyar TL olurken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 2 milyar TL olarak gerçekleşti. 2026 yılının ilk yarısında 1,5 milyar TL ihracat geliri elde eden Besler, işletme faaliyetlerinden de 1,6 milyar TL nakit akışı sağladı.

Besler, yılın ilk yarısında dondurulmuş gıda iş biriminde 16, yağ iş biriminde Türkiye pazarına yönelik 5, ihracat pazarlarında ve Ev Dışı Tüketim (EDT) kanalında 9 olmak üzere toplam 30 yeni ürünü tüketicilerle buluşturdu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre SuperFresh, yüzde 32 pazar payıyla kategori liderliğini sürdürdü. Besler, yağ kategorisinde de Bizim Yağ ve Terem’in performansıyla yüzde 68’lik pazar payına ulaştı

Besler, ana kategorilerindeki performansının yanı sıra Ev Dışı Tüketim ve Donuk Fırıncılık alanlarında da büyümesini sürdürdü. Yağ kategorisinde pastacılık ürünleri satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artırırken, catering segmentinde de yüzde 10 büyüme kaydetti. Şirket, donuk fırıncılık iş kolunda ise bake-off satışlarını 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artırdı.

Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı ve Besler CEO’su Mert Altınkılınç, şirketin ilk yarı yıl finansal performansına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “2026 yılının ilk yarısında, lider markalarımız, inovasyon odağımız ve disiplinli iş modelimizle güçlü bir performans ortaya koyduk. Sürdürülebilir gıdanın geleceğini şekillendirme vizyonumuzla, faaliyet gösterdiğimiz tüm kategorilerde hayata geçirdiğimiz yenilikçi ürünleri, verimlilik odaklı uygulamaları ve uzun vadeli yatırımları somut sonuçlara dönüştürüyoruz. Bu dönemde sağladığımız uzun vadeli finansman da büyüme yolculuğumuzu destekleyen önemli adımlardan biri oldu. Önümüzdeki dönemde üretim altyapımıza, verimliliğe, sürdürülebilirlik projelerine ve ihracat kapasitemize yatırım yaparak hem yurt içinde hem uluslararası pazarlarda büyümemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”