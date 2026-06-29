Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.338,08 %0,45
        DOLAR 46,6432 %0,05
        EURO 53,2464 %0,28
        GRAM ALTIN 6.093,57 %-0,60
        FAİZ 40,33 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 87,69 %-1,18
        BITCOIN 59.977,00 %0,68
        GBP/TRY 61,7091 %0,22
        EUR/USD 1,1407 %0,20
        BRENT 72,11 %0,17
        ÇEYREK ALTIN 9.962,47 %-0,60
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ‘Bir Sen Bir Gelecek’ ile geleceğin liderleri projesi

        ‘Bir Sen Bir Gelecek’ ile geleceğin liderleri projesi

        'Bir Sen Bir Gelecek' programıyla günümüzün ve geleceğin en önemli yetkinlik alanlarında gençlere iletişim, teknoloji, sürdürülebilirlik, networking ve liderlik gibi eğitimler sunmayı hedeflediğini açıklayan Zeren Group, gençlerin sürdürülebilirlik kalkınma konularında bilinçlenmelerini, yetkinliklerini artırmalarını ve toplum için fayda yaratacak fikirler geliştirmelerini sağladığını vurguladı. 'Bir Sen Bir Gelecek' programı her geçen yıl daha fazla gence ulaşarak etki alanını büyütüyor. Bu yıl Bahçeşehir Üniversitesi ve CIFAL Istanbul, UNITAR iş birliğiyle yürütülen "Yeni Çağın Eşiğinde 21. Yüzyılın Liderlik Yolculuğu" ile, programının üçüncü dönemi 436 üniversite öğrencisinin katılımıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 10:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gençlerin eğitimlerine katkı programı

        Zeren Group’un gençleri yalnızca akademik bilgiyle değil, aynı zamanda iş ve sosyal yaşamlarında ihtiyaç duyacakları becerilerle de donatmak hedefiyle hayata geçirdiği Bahçeşehir Üniversitesi ve CIFAL Istanbul, UNITAR iş birliğiyle yürütülen ‘Bir Sen Bir Gelecek’ projesi, gençlerin akademik eğitimlerini tamamlayıcı bir rol üstlendiğini açıkladı. Program kapsamında alanında uzman isimlerle gerçekleştirilen eğitimler sayesinde katılımcılar hem güncel konular hakkında bilgi sahibi oluyor hem de gerçek hayat deneyimlerinden faydalanma fırsatı yakalıyor. Çevrimiçi ve asenkron eğitim modeli sayesinde öğrenme süreçlerini kendi hızlarında sürdürebilen gençlere, eğitim hayatı ile profesyonel yaşam arasındaki geçiş sürecinde ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri geliştirmelerine katkı sunuluyor.

        ‘Bir Sen Bir Gelecek’ projesi kapsamında üçüncü mezuniyet töreni coşkusu yaşanırken bugüne kadar 1000’in üzerinde gence ulaşıldı. İlk döneminde 118 lise ve 118 üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 236 genç programa katılırken elde edilen olumlu geri bildirimler ve yoğun ilgi doğrultusunda ikinci dönemde kapsam genişleterek 400 üniversite öğrencisi programa dahil edildi. Sayısal büyümenin yanı sıra, gençlerin kazandıkları yeni beceriler, kurdukları ilişkiler ve geliştirdikleri bakış açıları da programın en önemli kazanımları arasında yer alıyor.

        ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞE SAHİP SERTİFİKA İLE YENİ KAPILAR ARALANIYOR

        Program sonunda katılımcılar, belirlenen mezuniyet kriterlerini yerine getirdiklerinde uluslararası geçerliliğe sahip UNITAR sertifikası almaya hak kazanıyor. Bu sertifika gençler için yalnızca özgeçmişlerine ekleyebilecekleri bir belge olmanın çok ötesinde bir anlam taşıyor. Uluslararası bir kurum tarafından onaylanan bir eğitim programını başarıyla tamamladıklarını gösteriyor ve kariyer yolculuklarında önemli bir referans niteliği taşıyor. Bunun yanında sertifika, gençlerin iletişim, sürdürülebilirlik, liderlik ve teknoloji gibi alanlarda kendilerini geliştirmek için emek verdiklerinin de somut bir göstergesi. Zeren Group Holding Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel “Biz bu sertifikaları aynı zamanda gençlerin sorumluluk alma, öğrenmeye açık olma ve toplumsal fayda üretme konusundaki kararlılıklarının bir sembolü olarak görüyoruz. Her sertifika, gençlerin yeni çağın ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri geliştirme yolunda attıkları önemli bir adımı temsil ediyor ve onların geleceğe daha güçlü hazırlanmalarına katkı sağlıyor” ifadelerini kullanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Akrabaların silahlı kavgası: 12 yaralı

        İstanbul'un Pendik ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalanırken, sokakta ve park halindeki bir araçta çok sayıda mermi izi tespit edildi (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        "NATO tarihi bir dönemeçtedir"
        "NATO tarihi bir dönemeçtedir"
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        Gürültü yaptı mekandan atıldı! İntikam kurşunu polisi vurdu!
        Gürültü yaptı mekandan atıldı! İntikam kurşunu polisi vurdu!
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Davetliler birbirine girdi... Kanlı düğünde ölü ve yaralılar var!
        Davetliler birbirine girdi... Kanlı düğünde ölü ve yaralılar var!
        Havai fişek fabrikasındaki patlamada flaş gelişme!
        Havai fişek fabrikasındaki patlamada flaş gelişme!
        Beşiktaş'a transfer önerisi!
        Beşiktaş'a transfer önerisi!
        Yeşil Burun Adaları kaptanına tecavüz suçlaması!
        Yeşil Burun Adaları kaptanına tecavüz suçlaması!
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Maaş zamları arasında 4 puan fark
        Maaş zamları arasında 4 puan fark
        Daha 20 yaşındaydı... Borç kavgasında trajik son!
        Daha 20 yaşındaydı... Borç kavgasında trajik son!
        Merkür retrosu ve Çilek Dolunay'ı gölgesinde haftalık burç yorumları
        Merkür retrosu ve Çilek Dolunay'ı gölgesinde haftalık burç yorumları
        7'nci kez "Evet" dedi
        7'nci kez "Evet" dedi
        Otomotivde zirve değişiyor
        Otomotivde zirve değişiyor
        "Cenazesini ölmeden önce rüyamda gördüm"
        "Cenazesini ölmeden önce rüyamda gördüm"
        Kilo verememenin nedeni az yemeniz olabilir!
        Kilo verememenin nedeni az yemeniz olabilir!
        İlk adımda ne anlatıldı?
        İlk adımda ne anlatıldı?