‘Bir Sen Bir Gelecek’ ile geleceğin liderleri projesi

Zeren Group’un gençleri yalnızca akademik bilgiyle değil, aynı zamanda iş ve sosyal yaşamlarında ihtiyaç duyacakları becerilerle de donatmak hedefiyle hayata geçirdiği Bahçeşehir Üniversitesi ve CIFAL Istanbul, UNITAR iş birliğiyle yürütülen ‘Bir Sen Bir Gelecek’ projesi, gençlerin akademik eğitimlerini tamamlayıcı bir rol üstlendiğini açıkladı. Program kapsamında alanında uzman isimlerle gerçekleştirilen eğitimler sayesinde katılımcılar hem güncel konular hakkında bilgi sahibi oluyor hem de gerçek hayat deneyimlerinden faydalanma fırsatı yakalıyor. Çevrimiçi ve asenkron eğitim modeli sayesinde öğrenme süreçlerini kendi hızlarında sürdürebilen gençlere, eğitim hayatı ile profesyonel yaşam arasındaki geçiş sürecinde ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri geliştirmelerine katkı sunuluyor.

‘Bir Sen Bir Gelecek’ projesi kapsamında üçüncü mezuniyet töreni coşkusu yaşanırken bugüne kadar 1000’in üzerinde gence ulaşıldı. İlk döneminde 118 lise ve 118 üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 236 genç programa katılırken elde edilen olumlu geri bildirimler ve yoğun ilgi doğrultusunda ikinci dönemde kapsam genişleterek 400 üniversite öğrencisi programa dahil edildi. Sayısal büyümenin yanı sıra, gençlerin kazandıkları yeni beceriler, kurdukları ilişkiler ve geliştirdikleri bakış açıları da programın en önemli kazanımları arasında yer alıyor.

ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞE SAHİP SERTİFİKA İLE YENİ KAPILAR ARALANIYOR

Program sonunda katılımcılar, belirlenen mezuniyet kriterlerini yerine getirdiklerinde uluslararası geçerliliğe sahip UNITAR sertifikası almaya hak kazanıyor. Bu sertifika gençler için yalnızca özgeçmişlerine ekleyebilecekleri bir belge olmanın çok ötesinde bir anlam taşıyor. Uluslararası bir kurum tarafından onaylanan bir eğitim programını başarıyla tamamladıklarını gösteriyor ve kariyer yolculuklarında önemli bir referans niteliği taşıyor. Bunun yanında sertifika, gençlerin iletişim, sürdürülebilirlik, liderlik ve teknoloji gibi alanlarda kendilerini geliştirmek için emek verdiklerinin de somut bir göstergesi. Zeren Group Holding Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel “Biz bu sertifikaları aynı zamanda gençlerin sorumluluk alma, öğrenmeye açık olma ve toplumsal fayda üretme konusundaki kararlılıklarının bir sembolü olarak görüyoruz. Her sertifika, gençlerin yeni çağın ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri geliştirme yolunda attıkları önemli bir adımı temsil ediyor ve onların geleceğe daha güçlü hazırlanmalarına katkı sağlıyor” ifadelerini kullanıyor.