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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kazanarak 14.458,98 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 18:29 Güncelleme:
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        Borsa günü yükselişle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 331,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 199,1 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 2,50, holding endeksi yüzde 1,38 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,45 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,42 ile bilişim oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvillerde likiditeyi desteklemek için geri alımları artıracağını açıklamasıyla tahvil faizlerinin gerilemesi risk iştahını desteklerken, yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün yayımlayacağı toplantı tutanakları ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin haber akışı yer alıyor.

        Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye dış borç istatistikleri, uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Çin'de 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranı, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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