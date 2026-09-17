Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Borsa
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.509,76 %2,95
        DOLAR 48,6738 %0,04
        EURO 55,9915 %0,33
        GRAM ALTIN 6.836,57 %2,50
        BITCOIN 76.646,00 %0,71
        FAİZ 40,84 %-0,80
        GÜMÜŞ GRAM 103,09 %4,61
        GBP/TRY 65,1077 %-0,01
        EUR/USD 1,1477 %0,10
        BRENT PETROL 100,48 %-1,67
        ÇEYREK ALTIN 11.179,71 %2,52
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,95 değer kazanarak 13.509,76 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 19:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Borsa günü yükselişle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 387,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 266,5 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 8,88, holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,28 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının üç yılı aşkın bir süre sonra faiz artırımına gitmesinin belirsizliği azaltması ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon endişelerini hafifletmesiyle pozitif seyrediyor.

        Yurt içinde de BIST 100 endeksi, güne düşüşle başlamasının ardından Finansal İstikrar Komitesinin sermaye piyasalarının genel işleyişinde temel veya yapısal bir risk bulunmadığını açıklamasıyla bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselişe geçti.

        REKLAM

        Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketinin (PYŞ) Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, eylül ayında temel mal grubu fiyatlarında ılımlı seyrin süreceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Gıda grubuna ilişkin ilk veriler, başta sebze olmak üzere taze meyve ve sebze fiyatlarındaki gerileme ile bu grupta yıllık enflasyonun önemli ölçüde düşeceğine işaret etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        REKLAM

        Analistler, yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise başta Japonya'da enflasyon ve BoJ'un faiz kararı olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.800 puanın direnç, 13.400 ve 13.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #borsa haberleri
        #haberler
        #bist
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsada ve sermaye piyasalarında operasyon
        Borsada ve sermaye piyasalarında operasyon
        Gürsel Tekin'in görevine son verildi
        Gürsel Tekin'in görevine son verildi
        246 hesaba erişim engeli
        246 hesaba erişim engeli
        Bankalara hisse geri alımında kolaylık
        Bankalara hisse geri alımında kolaylık
        Para piyasası fonunda süre 1-2 hafta
        Para piyasası fonunda süre 1-2 hafta
        Bugün Ne Oldu? 17 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 17 Eylül 2026 haberleri
        Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesi tarihi belli oldu!
        Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesi tarihi belli oldu!
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi
        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi
        Köy çeşmesinden su içti, acillik oldu! Boğazından canlı sülük çıkarıldı
        Köy çeşmesinden su içti, acillik oldu! Boğazından canlı sülük çıkarıldı
        İspanya Süper Kupası'nın statları belli oldu
        İspanya Süper Kupası'nın statları belli oldu
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi
        Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi
        Eski eşinden tepki
        Eski eşinden tepki
        AB'den Kanada'ya "ortak üyelik" teklifi
        AB'den Kanada'ya "ortak üyelik" teklifi
        Batrakov çok kalmayacak!
        Batrakov çok kalmayacak!
        Yarı insan yarı fare beyni geliştirildi
        Yarı insan yarı fare beyni geliştirildi
        Demet Akalın tacize uğradı
        Demet Akalın tacize uğradı
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!