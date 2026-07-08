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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

        Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 düşüşle 14.456,75 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,49 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 1,08 ile ulaştırma oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 10:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Borsa güne düşüşle başladı

        Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kazancıyla 14.497,37 puandan tamamladı.

        Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 40,62 puan ve yüzde 0,28 azalışla 14.456,75 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,49 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 1,08 ile ulaştırma oldu.

        Küresel piyasalar, Ortadoğu'da tırmanan gerilimlerin enflasyon ve merkez bankalarının politika adımları üzerindeki dolaylı etkilerine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi.

        Analistler, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden gelecek haber akışının bugün de yakından takip edileceğini belirtti.

        Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed toplantı tutanakları, ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek,14.600 ve 14.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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