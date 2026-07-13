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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Borsada yön aşağı döndü

        Borsada yön aşağı döndü

        BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,39 kayıpla 14.265,51 puandan başladı. Küresel jeopolitik riskler piyasalarda satış baskısını artırırken, yatırımcıların odağında bugün açıklanacak ödemeler dengesi verileri bulunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 10:40 Güncelleme:
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        Borsada yön aşağı döndü

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,39 düşüşle 14.265,51 puandan başladı.

        Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,53 değer kazancıyla 14.321,19 puandan tamamladı.

        Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 55,68 puan ve yüzde 0,39 azalışla 14.265,51 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,18, holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,10 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 1,38 ile ulaştırma oldu.

        KÜRESEL PİYASALAR, ARTAN JEOPOLİTİK RİSKLERLE HAFTAYA SATIŞ BASKISIYLA BAŞLADI

        Küresel piyasalar, ABD'nin İran'a saldırılarını yoğunlaştırması ve Hürmüz Boğazı kaynaklı risklerin devam etmesinden dolayı artan jeopolitik gerilimlerle haftaya satış baskısıyla başladı.

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        Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak mayıs ayı Ödemeler Dengesi verilerine çevrildi.

        AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 1 milyar 127,5 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 52 milyar 255 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

        Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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