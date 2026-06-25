Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.259,51 %-0,50
        DOLAR 46,5144 %0,03
        EURO 52,9842 %0,26
        GRAM ALTIN 6.002,92 %0,38
        FAİZ 40,67 %-0,64
        GÜMÜŞ GRAM 86,09 %0,26
        BITCOIN 58.468,00 %-3,96
        GBP/TRY 61,4939 %0,32
        EUR/USD 1,1368 %0,09
        BRENT 73,48 %-0,35
        ÇEYREK ALTIN 9.815,49 %0,39
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam DOA sistemine kayıtlı HOREKA sayısı hızla artıyor

        DOA sistemine kayıtlı HOREKA sayısı hızla artıyor

        1 Temmuz'da ulusal entegrasyon sürecine geçecek Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sisteminde HOREKA (otel, restoran ve kafe) işletmelerinin sisteme kayıt süreci devam ediyor. 81 il ve 973 ilçede uygulanmaya başlayacak sistem kapsamında, HOREKA'ların Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayarak birlikte çalışacakları saha operatörlerini belirlemeleri gerekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 16:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        DOA sistemine kayıtlı HOREKA sayısı hızla artıyor

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, 1 Temmuz itibarıyla ulusal entegrasyon sürecine geçiyor. Vatandaşlardan işletmelere, üreticilerden geri dönüşüm sektörüne kadar geniş bir iş birliği ağı oluşturan sistem, DOA logolu içecek ambalajlarının kontrollü şekilde toplanarak yeniden ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyor. Bu süreçte HOREKA işletmeleri de sistemin sahadaki yaygınlaşmasında kritik rol üstleniyor.

        Oteller, restoranlar ve kafeler, her gün milyonlarca içecek ambalajının tüketildiği noktalar olarak DOA Sisteminin başarısında önemli rol oynuyor. Marketler, süpermarketler, bakkallar ve büfeler iade noktası olarak hizmet verirken, HOREKA işletmeleri de kendi bünyelerinde tüketilen DOA logolu ambalajları ayrıca biriktirerek sisteme kazandırıyor. Bu sayede ambalajların düzenli şekilde toplanması ve yeniden üretim süreçlerinde değerlendirilmesi sağlanırken, geri kazanım hedeflerine ulaşılmasına ve kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sunuluyor.

        REKLAM

        Nurullah Öztürk: "Türkiye'nin Kaynaklarını Koruma Seferberliğinde HOREKA'ların Katkısı Çok Değerli"

        Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, DOA Sisteminin çevre, ekonomi ve kaynak yönetimi alanlarında güçlü bir dönüşüm ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:

        "DOA Sistemi ile vatandaşlarımızı, işletmelerimizi, üreticilerimizi ve geri dönüşüm sektörünü aynı hedef etrafında buluşturuyoruz. Daha temiz bir çevre, daha verimli kaynak kullanımı ve daha güçlü bir döngüsel ekonomi için yürüttüğümüz bu dönüşümün başarısı, tüm paydaşlarımızın katılımıyla mümkün olacak. Türkiye'nin kaynaklarını koruma seferberliğinde HOREKA işletmelerimizin katkısını son derece değerli buluyoruz. İşletmelerimizi DBYS kayıt süreçlerini tamamlayarak DOA Sistemine dahil olmaya ve bu dönüşümün aktif bir parçası olmaya davet ediyoruz. 1 Temmuz'da başlayacak ulusal entegrasyon süreciyle birlikte hep birlikte daha güçlü, daha yaygın ve daha etkili bir geri dönüşüm ağı oluşturacağımıza inanıyoruz."

        DBYS Kayıtları ve Operatör Belirleme Süreci Devam Ediyor

        1 Temmuz'da başlayacak ulusal entegrasyon süreci öncesinde HOREKA işletmelerinin Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayarak birlikte çalışacakları saha operatörlerini belirlemeleri gerekiyor. Sisteme kayıt olan işletmelerde biriken DOA logolu ambalajlar, seçilen operatörler tarafından düzenli olarak teslim alınarak geri dönüşüm süreçlerine yönlendiriliyor. HOREKA işletmeleri, sisteme kazandırdıkları her bir ambalaj için 0,20 TL teşvik bedeli kazanarak hem geri dönüşüm sürecine katkı sağlıyor hem de ekonomik fayda elde ediyor.

        Yetkilendirilen operatörler toplama, taşıma ve doğrulama faaliyetlerini yürütürken, tüm operasyonlar dijital altyapı üzerinden anlık olarak takip ediliyor. Böylece DOA logolu ambalajların işletmelerden teslim alınmasından geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesine kadar tüm aşamalar şeffaf, güvenilir ve izlenebilir şekilde yönetiliyor.

        Kaynaklar Ekonomiye Geri Kazandırılacak

        DOA Sistemi ile geri kazanılan içecek ambalajlarının yeniden üretimde değerlendirilmesi ve ekonomik değere dönüştürülmesi amaçlanıyor. Ambalajların kontrollü şekilde toplanması sayesinde geri dönüşüm süreçlerinin verimliliğinin artırılması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu kaliteli geri dönüştürülmüş hammaddenin daha yüksek oranlarda yurt içinden karşılanması hedefleniyor.

        Sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte içecek ambalajı hammaddesi ithalatında yüzde 35 ila 40 oranında azalma sağlanması öngörülüyor. Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar liralık katkı sunması beklenen sistemin; yaklaşık 37 bin ton sera gazı emisyonunun azaltılmasına, 1,3 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanmasına ve 3,6 milyon varil petrol kullanımının önlenmesine katkı sunması hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Görev değişimi krizi

         Malatya'da bir grup, CHP'deki görev değişikliklerini protesto etti. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        KAAN masada
        KAAN masada
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Babasına nispet yaptı
        Babasına nispet yaptı
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt