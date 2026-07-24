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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Dünyanın en iyi fintekleri listesinde Türkiye'den iki şirket

        Dünyanın en iyi fintekleri listesinde Türkiye'den iki şirket

        CNBC ile küresel araştırma şirketi Statista'nın hazırladığı "World's Top Fintech Companies 2026" listesinde Türkiye'den Sipay ve Sigortam.net yer aldı. Dünya genelinde 500 fintek şirketinin sıralandığı listede Türkiye iki şirketle temsil edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 10:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dünyanın en iyi fintekleri listesinde Türkiye'den iki şirket

        CNBC ve Statista tarafından hazırlanan "World's Top Fintech Companies 2026" listesi yayımlandı. Bu yıl dördüncü kez hazırlanan araştırmada, dünya genelinde finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren 500 şirket sekiz farklı kategoride sıralandı.

        Türkiye'den listeye giren iki şirket Sipay ve Sigortam.net oldu. Sipay, Payments (Ödemeler) kategorisinde yer alırken, Sigortam.net ise Insurtech (Sigorta Teknolojileri) kategorisinde dünyanın önde gelen fintek şirketleri arasında gösterildi. Böylece Türkiye, küresel listede iki şirketle temsil edildi.

        Sigortam.net ilk kez listeye girerken, Sipay daha önce de listede yer almıştı.

        BİNLERCE ŞİRKET İNCELENDİ

        CNBC ve Statista'nın ortak çalışmasında şirketler; ödemeler, neobankacılık, alternatif finansman, servet teknolojileri, dijital varlıklar, kurumsal fintek, sigorta teknolojileri ve regülasyon teknolojileri olmak üzere sekiz ana kategoride değerlendirildi. Araştırmada 3.500 şirket incelenirken, performans değerlendirmesinde genel finansal göstergelerin yanı sıra kategoriye özel performans kriterleri de dikkate alındı.

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