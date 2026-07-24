Dünyanın en iyi fintekleri listesinde Türkiye'den iki şirket

Bugün Ne Oldu? 23 Temmuz 2026 haberleri: Ahbap soruşturması: 6 isim daha ifadeye çağrıldı, TCMB faizi sabit bıraktı, Zam farkları yarın yatıyor, Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.AHBAP SORUŞTURMASINDA 6 İSİM DAHA İFADEYE ÇAĞRILDIİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "AHBAP" soruşturması kapsamında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan'ı da ifadeye çağırdı. Dün de 5... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.AHBAP SORUŞTURMASINDA 6 İSİM DAHA İFADEYE ÇAĞRILDIİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "AHBAP" soruşturması kapsamında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan'ı da ifadeye çağırdı. Dün de 5 ünlü isim ifadeye çağrılmıştı. TCMB FAİZİ SABİT BIRAKTIMerkez Bankası, beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı. Böylece 4 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu. Karar metninde "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir" ifadelerine yer verildi. ZAM FARKLARI YARIN YATIRILACAKHaziran ayı enflasyonuyla birlikte emekliler için zam farkı oluşmuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu, Temmuz dönemi zam farklarının yarın hesaplara yatırılacağını açıkladı. Buna göre, 2 milyon 491 bin emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar lira ödeme yapılacak. 'YENİ PARTİ'DE SON GELİŞMELERYeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel cephesinde yeni gelişmeler var. CHP Grubu, basına kapalı toplandı. Özgür Özel Meclis'e geldi ancak toplantıya katılmadı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, toplantı sonrası yaptığı açıklamada yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek, şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Diğer yandan kaynaklar, 39'uncu Olağan Kurultay'da seçilen PM'den milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. 80 kişilik PM içinde 23 milletvekili bulunuyor. Bununla amaçlanan eski yönetimin görevine iadesi halinde, karar verici üçte ikinin CHP içinde kalması.BAHÇELİ'DEN 'YENİ PARTİ' AÇIKLAMASIMHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündeminde 'yeni parti' vardı. Bahçeli "CHP'nin sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıklar mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır" dedi. ESKİ VALİ TUNCAY SONEL İLE İHRAÇ POLİSİN SUÇ YAZIŞMASIÖte yandan Gülistan Doku soruşturması kapsamında Ankara'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in cep telefonunda yapılan incelemeler sonucu gerçekleştirildiği öğrenilen operasyonda Sefa K. ile Emre E. hakkında 6 ayrı suçtan gözaltı kararı verildi. RUSYA VE ABD DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞTÜDünya gündemine bakalım... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinler'de bir araya geldi. Yaptıkları görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı. ABD DIŞİŞLERİ BAKANI: İRAN BEDEL ÖDEYECEKBu görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Rubio bir açıklama yaptı ve "İran bir anlaşma yapmaya hazır değil. Bedel ödeyecekler. Bu bedel akılları başlarına gelene kadar her gece daha da artacak" dedi.BRENT PETROL 100 DOLARI GÖRDÜBrent petrol fiyatı yüzde 6'nın üzerinde yükselişle Mayıs ayından sonra 100 doları gördü. EHLİYETLERE YENİ DÜZENLEMESürücüleri ilgilendiren bir haberle devam ediyoruz. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifle birlikte ilk defa sürücü belgesi alanlar ile sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Aday sürücülük süresi içinde, 3 kez kuralların ihlal edilmesi halinde ise sürücü belgesi iptal edilecek.ÜNLÜ YÖNETMEN AKAY'IN EVİNDEN ÇARPICI GÖRÜNTÜLERBursa'da, jandarma tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ünlü yönetmen Ezel Akay'ın evine yapılan baskının görüntüleri ortaya çıktı. Jandarma operasyonunda Ezel Akay'ın evinin banyosu da dahil birçok odasına özel ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi kurup kenevir tarlasına çevirdiği tespit edildi. Akay ve kardeşi, adliyeye sevk edildi.EN YÜKSEK MAAŞ PİLOTLARDA; İSTİHDAM ŞAMPİYONU TIP YKS sonuçalrı açıklandı adaylar tercih sürecine girdi. Tam bu esnada TÜİK, 2025 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri raporunu yayımladı. En yüksek ortalama aylık kazancı sağlayan lisans bölümü pilotaj olurken, en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölüm ise tıp oldu. Verilere göre lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2024'te yüzde 75 iken 2025'te yüzde 73,9'a geriledi. Daha Az Göster