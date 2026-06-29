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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomik güven endeksinde yükseliş

        Ekonomik güven endeksinde yükseliş

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında ekonomik güven endeksinin yüzde 1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 10:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ekonomik güven endeksinde yükseliş

        TÜİK, Haziran 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre; ekonomik güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldı.

        Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 87,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 102 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 oranında azalarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 112,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 83 değerini aldı.

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