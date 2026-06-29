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        Haberler Ekonomi Otomobil Batarya değişmeyecek, tamir edilecek

        Batarya değişmeyecek, tamir edilecek

        Elektrikli otomobillerde en çok merak edilen konulardan biri olan batarya maliyetleriyle ilgili Tofaş'tan dikkat çeken açıklama geldi. Şirket, garanti süresi dolan araçlarda komple batarya değişimi yerine hücre ve modül bazlı onarımın yaygınlaşacağını duyurdu. Stellantis Grubu'nun bu amaçla batarya tamir merkezleri kurmaya başladığı belirtilirken, yeni sistemle kullanıcıların çok daha düşük maliyetlerle araçlarını kullanmaya devam edebileceği ifade edildi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 29 Haziran 2026 - 08:52 Güncelleme:
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        Batarya değişmeyecek, tamir edilecek

        Elektrikli otomobil satın almayı düşünenlerin en büyük çekincelerinden biri, yıllar sonra bataryanın kullanım ömrünü tamamlaması halinde ortaya çıkacak maliyet oluyor.

        Bugün birçok üretici elektrikli otomobillerinde 8 yıl veya 160 bin kilometre batarya garantisi sunarken, garanti süresi sonrasında oluşabilecek arızalarda nasıl bir yol izleneceği uzun süredir merak ediliyor.

        Tofaş, bu konuda önemli bir değişimin kapıda olduğunu açıkladı.

        İstanbul'da düzenlenen satış sonrası hizmetler toplantısında konuşan Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin, elektrikli araçlarda geleceğin komple batarya değişiminden değil, batarya tamirinden geçtiğini söyledi.

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        Şahin'e göre, bugüne kadar yüksek maliyet nedeniyle gündeme gelen komple batarya değişimleri, önümüzdeki dönemde yerini çok daha ekonomik çözümlere bırakacak.

        Yeni sistemde arızalanan bataryanın tamamı yerine yalnızca sorunlu hücre veya modüller onarılacak ya da değiştirilecek.

        Böylece hem onarım maliyetleri önemli ölçüde düşecek hem de bataryaların kullanım ömrü uzatılacak.

        Tofaş'ın ortağı Stellantis Grubu'nun bu dönüşüm için hazırlık yaptığını belirten Şahin, batarya tamiri konusunda uzmanlaşmış servis merkezlerinin oluşturulmaya başlandığını açıkladı.

        Bu merkezlerde yüksek voltajlı bataryaların güvenli şekilde sökülmesi, test edilmesi ve onarılması mümkün olacak.

        YOĞUNLUĞA KARŞI 200 BİN İLAVE KAPASİTE

        Öte yandan toplantıda, Stellantis Türkiye operasyonlarının Tofaş bünyesinde birleşmesinin ardından özellikle Peugeot, Citroën ve Opel kullanıcılarının gündeminde yer alan servis yoğunluğu sorunu da gündeme geldi.

        Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin, birleşmenin ardından servislerde oluşan talep artışına karşı önemli kapasite yatırımları yaptıklarını açıkladı.

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        Şahin, geçen yıldan bu yana servis organizasyonunda 200 bin adedin üzerinde ilave kapasite oluşturduklarını belirterek, hizmet seviyesini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Şahin, "Peugeot, Opel, Citroën'in satışlarında son 3 yılda çok hızlı bir büyüme var. Hızlı büyüme sebebiyle servislerde yoğunlaşma var. Bu yoğunluk olası arızalardan dolayı değil, satış hacmindeki büyümeden kaynaklı. Yüzde 100 çözüldü dersem doğru olmaz. Ancak sürekli iyileşme sağlıyoruz. 369 serviste 2 bin 700 lift kapasitesine ulaştık, bunu büyütmek için de yatırımlarımız devam ediyor" dedi.

        Günlük 151 farklı lokasyona depolardan yedek parça sevkiyatı yapıldığını kaydeden Şahin, "Aylık olarak da 2 milyon parçayı servislerimizle buluşturuyoruz. Herhangi bir servisimiz bizden yedek parça talep ettiğinde anlık karşılama oranımız ise yüzde 87" dedi.

        EUROREPAR'DA HEDEF 450 NOKTA

        Tofaş, servis tarafındaki büyümesini yalnızca yetkili servislerle sınırlı tutmuyor.

        Şirketin yönettiği marka bağımsız servis ağı Eurorepar Car Service'in bugün 380 noktaya ulaştığını belirten Hüseyin Şahin, yıl sonuna kadar bu sayının 450'ye çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

        Türkiye genelinde yaygınlaşan ağın, özellikle garanti süresini tamamlamış araç sahiplerine yönelik hizmet vereceği belirtiliyor.

        Toplantıda paylaşılan verilere göre, yaşlanan araç parkına rağmen yetkili servislerin müşteri bağlılığını koruduğu görülüyor.

        Şirket yetkilileri, Türkiye'de 10 yaşındaki araçların yaklaşık yüzde 5'inin hâlâ yetkili servisleri tercih ettiğini belirtirken, 10 yaş ve üzerindeki araç parkının yaklaşık yüzde 45'inin de Tofaş'ın satış sonrası hizmet ekosistemi içinde kaldığını ifade etti.

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