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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Enda Enerji 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

        Enda Enerji 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

        2030 yılına kadar 500 MW kurulu güce ulaşma hedefi doğrultusunda büyüme çalışmalarını sürdüren Enda Enerji Holding, 2026'nın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 12:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Enda Enerji 2026'nın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

        Enda Enerji Holding, 2026'nın ilk yarısında 299,8 milyon TL konsolide dönem net kârı açıkladı. Şirketin konsolide net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık beş kat arttı; ana ortaklığa düşen net kâr 178,9 milyon TL, pay başına kazanç 0,41 TL olarak gerçekleşti. Toplam kapsamlı gelir ise 859,6 milyon TL ile geçen yılın aynı döneminin 2,9 katına yükseldi.

        Şirket, son taksitlerinin dönem içinde ödenmesiyle banka kredilerini kapatırken, güçlü likidite ve özkaynak yapısıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 2026 yılının ilk 6 ayında 791,5 milyon TL ciro ile yaklaşık 475 milyon TL tutarında FAVÖK yarattı.

        Şirketin finansal sonuçlarını değerlendiren Enda Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Dağıstan "Borçsuz bilançomuz, güçlü nakit pozisyonumuz ve disiplinli operasyonel yönetimimizle yeni bir büyüme dönemine giriyoruz. 2030 yılına kadar 500 MW kurulu güce ulaşma hedefimiz doğrultusunda Türkiye'deki yatırımlarımızı sürdürürken, Romanya'daki projelerimizle uluslararası arenada yenilenebilir enerji oyuncusuna dönüşme yolunda ilerliyoruz. Sağlam ve sürdürülebilir büyüme anlayışımızla şirketimizin uzun vadeli değerini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

        Enda Enerji Holding Mali İşler Direktörü Dalyan Ahmet Ersin ise "2026'nın ilk yarısında son taksitlerini de vadesinde ödeyerek banka borçlarımızı kapatırken güçlü likidite ve özkaynak yapımızı koruduk. Ayrıca geçmiş dönemlerde karlılığımız üzerinde negatif yönlü baskı yaratan döviz cinsi banka kredileri kaynaklı faiz ve kur farkı yükümüz de söz konusu kredilerin sona ermesiyle birlikte ortadan kalkmış bulunmakta. İşletme faaliyetlerinden yarattığımız nakdi geçen yılın aynı dönemindeki 200 milyon TL'den 550 milyon TL'ye çıkararak 2,75 katına yükselttik. Borç/özkaynak rasyomuz 2025 yıl sonundaki 0,17 seviyesinden 0,11 seviyesine ulaşırken özkaynaklarımız 17,2 milyar TL'ye yükseldi. Şirketimiz, 1,69 milyar TL nakit ve nakit benzeri varlığıyla net nakit pozisyonunda bulunuyor. Böylece güçlü finansal yapımız ve nakit yaratan borçsuz şirketlerimiz, hedeflediğimiz büyüme yatırımlarımız için önemli bir esneklik sağlıyor. Bu esneklik sayesinde önümüzdeki dönemde enerji piyasasındaki konumumuzu güçlendirmeyi ve hissedarlarımız için değer yaratmaya devam etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

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        #Enda Enerji
        #enerji
        #ekonomi
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