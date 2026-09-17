Fed Başkanı: Enflasyon çok yüksek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Warsh, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırma kararının ardından basın toplantısı düzenledi.

Bankanın kararının ABD ekonomisinin güçlendiğinin görüldüğü bir dönemde alındığını belirten Warsh, yeni işe alımlar, özel sektör kazançları, işletmelerin sermaye yatırımları gibi göstergelerin son aylarda iyileştiğini ve olumlu bir yöne işaret ettiğini söyledi.

Warsh, özellikle şirketler açısından kredi akışının güçlü olduğuna işaret ederek, "Jackson Hole'deki politika sempozyumunda söylediğim gibi genel finansal koşulları kısıtlayıcı olarak tanımlamakta zorlanırım. Bu görüş, Komite tarafından da geniş ölçüde paylaşıldı. Dolayısıyla, destekleyici duruşu bir miktar azalttık." dedi.

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"TEMEL ODAĞIMIZ GÖREV ALANIMIZIN FİYAT İSTİKRARI TARAFINDA"

Fed'in Kongre tarafından belirlenen görev alanlarından istihdam alanında iyi durumda olduğunu aktaran Warsh, buna karşın enflasyonun 5 yıldan uzun süredir hedefin üzerinde seyrettiğini dile getirdi.

Warsh, "Dolayısıyla temel odağımız görev alanımızın fiyat istikrarı tarafında. Gerçek şu ki enflasyon çok yüksek ve çok uzun süredir böyle." diye konuştu.

Bu yaz açıklanan enflasyon verilerinin temel eğilimlerin anlamlı ölçüde iyileştiğini göstermediğini belirten Warsh, Jackson Hole'de genel emtia fiyatlarının da takip edilmesi gerektiğine dikkati çektiğini anımsatarak, toplantılar arasındaki dönemde bu temel girdilerin birçoğunun fiyatlarının yükseldiğini aktardı.

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Warsh, enflasyonun temel eğiliminin hedefe doğru açık ve yeterli hızda ilerlediğinden emin olunması gerektiğini vurguladı.

Komitenin bugün bu standardın karşılanmadığına karar verdiğini belirten Warsh, oybirliğiyle alınan kararın fiyat istikrarına daha hızlı ulaşma konusundaki kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

"ENFLASYON RİSKLERİ YUKARI YÖNLÜYKEN, İŞ GÜCÜ PİYASASINA İLİŞKİN RİSKLER KABACA DENGELİ"

Warsh, bankanın ekonomik projeksiyonlarına da değinerek, bunların Komite üyelerinin görüşlerini yansıttığını ancak haziran ayında olduğu gibi kendisinin bir projeksiyon sunmadığını aktardı.

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Fed Başkanı Warsh, "Enflasyon riskleri yukarı yönlüyken, iş gücü piyasasına ilişkin riskler kabaca dengeli." değerlendirmesinde bulundu.

Son birkaç haftada, gelişmiş ekonomilerin çoğunun fiyat baskılarıyla karşı karşıya olduğunun açıkça görüldüğüne işaret eden Warsh, merkez bankalarının kendi görev alanlarıyla uyumlu şekilde değerlendirmelerini yaptığını aktardı.

Warsh, "Bugünkü kararımız, görev alanımız doğrultusunda yaptığımız en iyi değerlendirmeyi yansıtıyor." dedi.

"YAZ AYLARINDAKİ ENFLASYON EĞİLİMLERİNİN ARZU EDİLEN KRİTERLERİ KARŞILAMADIĞI KANAATİNDEYİM”

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Warsh, petrol fiyatları dahil herhangi bir bireysel fiyatı etkileyemeyeceklerini ancak bunların genel fiyat düzeyine yayılmamasını sağlayacaklarını anlattı.

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Warsh, "İleriye dönük yönlendirme işinde değilim. Gelecekte alacağımız kararlar hakkında şimdiden bir yargıya varmayacağım." diye konuştu.

Bugünkü kararı, istihdamın seyrine ve ekonominin gücüne dair değerlendirmeleri doğrultusunda aldıklarının altını çizen Warsh, piyasalarda zaman zaman olası adımların fiyatlandığını ancak kararlarını bu doğrultuda vermediklerini vurguladı.

Warsh, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'e faizleri düşürme çağrısına yönelik soru üzerine, "Bugün aldığımız karar, Kongre'nin fiyat istikrarını sağlama yönünde bize verdiği görevi yerine getirmek adına atılmış doğru bir adımdı." dedi.

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Fed'in son toplantıdan bu yana nelerin değiştiğine dair soruya cevaben de Warsh, iş gücü piyasasının durumu, enflasyon eğilimleri ve jeopolitik gelişmelere işaret etti.

Warsh, "Birkaç hafta önceki değerlendirmem, yaz aylarındaki enflasyon eğilimlerinin arzu edilen kriterleri karşılamadığı yönündeydi. O zamandan bu yana bu görüşümü değiştirmemi gerektirecek çok az veri gördüm, dolayısıyla aynı kanaati koruyorum." ifadelerini kullandı.

"VERİLERİ 'NEFESİMİ TUTARAK' BEKLEMİYORUM"

Herhangi bir veriyi "nefesini tutarak" beklemediğini vurgulayan Warsh, önemli olanın "gürültü" içeren tekil veriler değil, trendler olduğuna dikkati çekti.

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Warsh, "Tekil veriler yanıltıcı dalgalanmalar barındırır. Bunlara aşırı odaklanmak tehlikeli bir saplantıdır. Bu, benim kaygı duyduğum bir konu değil." ifadelerini kullandı.

Tahvil faizlerindeki yükselişi de üç nedene bağlayan Warsh, bunları ekonomik güç, sermaye harcamalarındaki artış ve jeopolitik gelişmeler olarak sıraladı.

Warsh, haziranda fiyat istikrarını sağlama taahhüdünü yeniden teyit ettiğini, ağustos ayında da bir karara değil bir disipline bağlı olduklarını vurguladığını anlattı.

Bugünkü kararın da bu konudaki ciddiyetlerini ve fiyat istikrarı hedefini gerçekleştireceklerini göstermeye başladığının altını çizen Warsh, "Önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca görüşmelerimizi sürdürürken bu konuda daha fazla şey söyleyeceğiz, ancak gelecekteki eylemler hakkında şimdiden peşin hükümde bulunmaya pek hazırlıklı değilim." şeklinde konuştu.