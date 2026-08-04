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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Figopara’da ING Leasing ile finansal kiralama çözümlerine erişim başladı

        Figopara’da ING Leasing ile finansal kiralama çözümlerine erişim başladı

        Figopara, yaptığı iş birliği kapsamında ING Leasing'in finansal kiralama (leasing) hizmetini müşterileriyle buluşturdu. Bu iş birliği sayesinde KOBİ'lerin, makine ve ekipman yatırımlarını 60 aya varan vadeler ve avantajlı koşullarla finanse edebileceğini belirten Figopara Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Sönmez, "Bu sayede şirketler sermayelerini makine ve demirbaş alımlarına bağlamak yerine ticaretlerini büyütmeye yönlendirebiliyor" diye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 12:08 Güncelleme:
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        ING Leasing ile finansal kiralama çözümlerine erişim sağlıyor

        Figopara, ING Leasing ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında müşterilerini artık finansal kiralama (leasing) çözümleriyle de buluşturduğunu bildirdi. Bu kapsamda ING Leasing’in sunduğu finansal kiralama hizmeti ile Figopara platformu müşterileri makine, ekipman, demirbaş ve çeşitli ticari varlık alımlarını leasing yöntemiyle finanse edebilecek. Böylece KOBİ’ler, yatırım süreçlerini daha uzun vadeli ve esnek finansman seçenekleriyle yönetme imkanına kavuşacak.

        İş birliği, başta imalat sanayi olmak üzere lojistik ve taşımacılık, inşaat ve iş makineleri, matbaa, ambalaj ile gıda ve içecek sektörlerinde faaliyet gösteren yatırımcı KOBİ’lere hitap ediyor.

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        Leasing çözümü ile KOBİ’ler, 60 aya varan vade seçeneklerinden yararlanabilirken, yüzde 100’e varan finansman imkanına da ulaşabilecek. ING Leasing’in Figopara müşterilerine özel sunduğu avantajlı faiz oranlarından faydalanabilecek olan KOBİ’ler, ek teminat gerektirmeden finansmana erişirken, leasing ödeme planlarında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) muafiyetinden de yararlanabilecek.

        Leasing kapsamında, üretim makineleri, inşaat ekipmanları, ticari araçlar (kamyon, otobüs, traktör, römork vb.), tıbbi cihazlar ile bilişim ve ofis ekipmanlarının finansmanı sağlanabilecek.

        Bu iş birliğinin Figopara platformu üzerinden KOBİ’lere sunulan çözüm yelpazesini genişletmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Figopara Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Sönmez, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Leasing, özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda yeniden büyük önem kazanıyor. Firmalar, yatırımlarını 60 aya varan vadelerle ve uygun maliyetlerle finanse edebiliyor. Figopara olarak KOBİ’lerin kısa vadeli finansman ihtiyaçlarının yanı sıra uzun vadeli yatırım ve büyüme süreçlerine de destek olmayı hedefliyoruz. ING Leasing ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde müşterilerimize uzun vadeli finansmana erişim imkânı sunarak ekosistemimizi güçlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de KOBİ’lerin ticari hayatlarını kolaylaştıracak yeni çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.”

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