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        Haberler Ekonomi Enerji Güneşten elektrik üretiminde tarihi zirve

        Güneşten elektrik üretiminde tarihi zirve

        Yaz aylarının etkisiyle güneşli geçen günler, güneş enerjisinden elektrik üretiminde rekoru da beraberinde getirdi. Haziran ayında güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretim değeri, 4,99 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 10:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Güneşten elektrik üretiminde tarihi zirve

        Haziran ayında güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretim değeri, 4,99 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti.

        Yaz aylarında güneşlenme süresi artarken, bu durum elektrik üretimi verilerine de yansıdı.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre; haziran ayında aylık elektrik üretimi 30,35 milyar kilovatsaat ile haziran ayları içerisindeki en yüksek değere ulaştı.

        Güneşten Üretimde Zirve

        Yine haziran ayında, güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretim değeri 4,99 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek değeri olarak tarihe geçti. Böylece, toplam elektrik üretiminin yüzde 16,4'ü de güneşten karşılanmış oldu.

        Aynı dönemde hidrolik ise üretimde aslan payını almayı sürdürdü. Geçen ay gerçekleştirilen elektrik üretiminin yüzde 34,7'sine denk gelen 10,54 milyar kilovatsaatlik kısmı hidrolik kaynaklardan sağlandı.

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        Ayrıca haziran ayı yenilenebilir üretim değeri 20,65 milyar kilovatsaat, yerli üretim değeri ise 24,22 milyar kilovatsaat ile 2000 yılından beri aylık bazda miktarsal olarak en yüksek değerleri oluşturdu.

        Bu yılın ilk altı aylık elektrik üretim verileri (1 Ocak-30 Haziran dönemi) incelendiğinde ise hidrolik kaynaklı elektrik üretimi 57 milyar kilovatsaat, rüzgâr kaynaklı elektrik üretimi 21,5 milyar kilovatsaat, güneş kaynaklı elektrik üretimi 19,2 milyar kilovatsaat, yerli kaynaklı elektrik üretimi 130,9 milyar kilovatsaat, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise 108,7 milyar kilovatsaat değeri ile benzer dönemlerde miktarsal olarak en yüksek değerler oldu.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Güneşten aldığımız güçle elektrik üretiminde bir rekora imza attık. Geçtiğimiz haziran ayında güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretimimiz 4,99 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece, toplam elektrik üretimimizin yüzde 16,4'ünü de güneşten karşılamış olduk. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı en üst seviyede değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Anadolu'nun bereketli güneşini, milletimizin refahına dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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