İş GYO, Kasaba Modern'de ilk etap teslimlerine başladı

İş GYO’nun Tecim iş birliğiyle Ömerli’de hayata geçirdiği Kasaba Modern’in ilk etabında anahtar teslimleri başladı. Proje, 138 dönüm arsa üzerinde toplam 165 villa ve sosyal tesisten oluşuyor.

Kasaba Modern'e gösterilen ilgiyi değerlendiren İş GYO Genel Müdürü Barlas Ülkü, nitelikli yaşam alanlarına yönelik talebin sürdüğünü belirterek, İş GYO güvencesiyle geliştirdikleri projeye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ülkü, "Kasaba Modern, temeli insana ve doğaya saygıya dayanan, bireyin doğayla bağını koparmadan modern mimari ve teknolojiden üst düzeyde yararlanmasına olanak sağlayan bir proje oldu. Projede satış sürecimizi başarılı bir ivmeyle sürdürüyoruz. İş GYO güvencesiyle geliştirdiğimiz projemiz, uzun vadede değer üretmeye devam edecek sürdürülebilir bir yaşam yatırımı sunuyor. Projenin ilk etabını söz verdiğimiz sürede teslim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Ömerli Kasaba Evleri’nin devamı niteliğindeki Kasaba Modern'de 115 m2’den 561 m2’ye kadar 2+1, 3+1 tiplerden oluşan bahçeli town house, 4+1, 5+1 ve 6+1’e kadar farklı büyüklükte ikiz, müstakil, havuzlu veya havuzsuz villa seçenekleri sunuluyor.

Kasaba Modern, İstanbul’un ilk kasaba konseptli projesi olan Kasaba Evleri’nin doğal dokusunu koruyan planlama anlayışıyla hayata geçirildi. Projede villalar birbirinden bağımsız olarak konumlandırıldı.

Proje Künyesi: