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        Haberler Ekonomi Emlak İş GYO, Kasaba Modern'de ilk etap teslimlerine başladı

        İş GYO, Kasaba Modern'de ilk etap teslimlerine başladı

        İş GYO ve Tecim iş birliğiyle hayata geçirilen Kasaba Modern projesinde teslimler başladı. Toplam 165 villadan oluşan projede satışa çıkan ilk etaptaki 61 villanın inşası tamamlandı. Satışı gerçekleştirilen villalarda anahtar teslimleri başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 11:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kasaba Modern'de ilk etap teslimlerine başlandı

        İş GYO’nun Tecim iş birliğiyle Ömerli’de hayata geçirdiği Kasaba Modern’in ilk etabında anahtar teslimleri başladı. Proje, 138 dönüm arsa üzerinde toplam 165 villa ve sosyal tesisten oluşuyor.

        Kasaba Modern'e gösterilen ilgiyi değerlendiren İş GYO Genel Müdürü Barlas Ülkü, nitelikli yaşam alanlarına yönelik talebin sürdüğünü belirterek, İş GYO güvencesiyle geliştirdikleri projeye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ülkü, "Kasaba Modern, temeli insana ve doğaya saygıya dayanan, bireyin doğayla bağını koparmadan modern mimari ve teknolojiden üst düzeyde yararlanmasına olanak sağlayan bir proje oldu. Projede satış sürecimizi başarılı bir ivmeyle sürdürüyoruz. İş GYO güvencesiyle geliştirdiğimiz projemiz, uzun vadede değer üretmeye devam edecek sürdürülebilir bir yaşam yatırımı sunuyor. Projenin ilk etabını söz verdiğimiz sürede teslim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

        Ömerli Kasaba Evleri’nin devamı niteliğindeki Kasaba Modern'de 115 m2’den 561 m2’ye kadar 2+1, 3+1 tiplerden oluşan bahçeli town house, 4+1, 5+1 ve 6+1’e kadar farklı büyüklükte ikiz, müstakil, havuzlu veya havuzsuz villa seçenekleri sunuluyor.

        Kasaba Modern, İstanbul’un ilk kasaba konseptli projesi olan Kasaba Evleri’nin doğal dokusunu koruyan planlama anlayışıyla hayata geçirildi. Projede villalar birbirinden bağımsız olarak konumlandırıldı.

        Proje Künyesi:

        • Ünite Adedi: 165
        • Arsa Alanı: 138.000 m2
        • Toplam Yeşil Alan: 19.210 m²
        • Sosyal Tesisler: 1813 m²
        • Biyolojik Gölet: 2824 m²
        • Mimari Proje Müellifi: Dome + Partners
        • Ana Yüklenici: 2MK Yapı İnşaat
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