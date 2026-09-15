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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi 947 bin kişi işe yerleşti

        947 bin kişi işe yerleşti

        Bu yılın sekiz aylık döneminde İŞKUR'a bildirilen açık işler geçen yılın aynı dönemine göre hız kesti. İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirmeler ise sekiz aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında azaldı. İmalat sanayiinde işe yerleştirilenlerin sayısı geçen yıla göre yaklaşık 40 bin kişi geriledi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 15 Eylül 2026 - 07:56 Güncelleme:
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        İşe yerleştirme azaldı

        Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) pandemi sonrasında bildirilen açık işler 2024 yılına kadar düzenli artış kaydetti. Sekiz aylık dönem itibarıyla 2020 yılında 964,3 bin olan açık iş sayısı 2021’de 1 milyon 171,9 bine, 2022’de 1 milyon 565,9 bine, 2023’te 1 milyon 791,9 bine yükseldi. 2025 yılında 1 milyon 615,9 bine gerileyen açık iş sayısı bu yılın ocak – ağustos döneminde 1 milyon 616,7 bin olarak gerçekleşti.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenlerin sayısı da 2023 yılındaki istisna dışında pandemiden itibaren 2025 yılına kadar düzenli artış kaydetti. Ancak, 2026 yılında gerileme yaşandı. 2020 yılında 537 bin olan işe yerleştirilen kişi sayısı 2021’de 761,3 bin, 2022’de 920,1 bin, 2023’te 786,5 bin, 2024’te 947,4 bin, 2025 yılında da 1 milyon 19,6 bin oldu. Bu yıl ise geçen yıla göre yüzde 7 oranında azalarak 947,1 bine geriledi.

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        KAYITLI İŞSİZ SAYISI 36.167 KİŞİ ARTTI

        Pandeminin yaşandığı 2020 yılında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 351,2 milyon oldu. 2021 yılında 3 milyon 195 bine gerilemekle birlikte 2022’de tekrar artarak 3 milyon 434,6 bine çıktı. İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 2023 yılında sert bir düşüşle 2 milyon 780 bine geriledi. Bu eğilim izleyen iki yılda da devam etti ve 2024’te 2 milyon 372 bine, 2025 yılında da 2 milyon 301,6 bine düştü. 2026 yılında ise kayıtlı işsiz sayısı 36.167 kişi artarak 2 milyon 337,7 bin oldu.

        AÇIK İŞTE EN FAZLA AZALMA KONAKLAMA VE YİYECEK SEKTÖRÜNDE

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        Sektörlere göre açık işlere bakıldığında artışın daha çok imalat sanayii, insan sağlığı sektörlerinde olduğu görülüyor. Geçen yılın sekiz aylık döneminde 565.082 olan imalat sanayiindeki açık iş bu yıl 574.530’a, 32.464 olan insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerindeki açık iş sayısı da 54.193’e yükseldi.

        Buna karşılık, konaklama ve yiyecek hizmetleri, toptan ve perakende ticaret, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler ve inşaat sektöründe açık işlerin azaldığı gözlendi. Söz konusu alt sektörlerde açık iş sayısı konaklama ve yiyecek hizmetlerinde 181.346’dan 173.944’e, toptan ve perakende ticarette 211.454’ten 206.201’e, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerde 54.822’den 49.031’e, inşaatta ise 138.887’den 136.565’e geriledi.

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        İMALAT SANAYİİNDE İŞE YERLEŞTİRME AZALDI

        İmalat sanayiinde açık işlerdeki artışa karşılık işe yerleştirilen kişi sayısının 297.459’dan 257.676’ya gerilemesi dikkat çekti. İnşaat sektöründe açık iş sayısı azalırken işe yerleştirmeler 102.261’den 105.490’a yükseldi.

        Toptan ve perakende ticaret sektöründe işe yerleştirilen kişi sayısı 130.908’den 117.461’e, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde 126.361’den 116.037’ye, sanat, spor ve eğlence faaliyetlerinde 32.667’den 28.962’ye geriledi.

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