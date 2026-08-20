İSO Başkanı Bahçıvan ve TİM Başkanı Gültepe'den OVP mesajı

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından 10'uncusu düzenlenen İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) açılış programı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, burada yaptığı konuşmada, üretim ve ihracatın Türkiye'nin vazgeçemeyeceği iki önemli unsur olduğunu belirterek, İstanbul'u fuar, moda ve alışveriş merkezi haline getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ve 278 milyar dolara yaklaşan bir ihracatın olduğunu ifade eden Gültepe, "Bu ihracat bize yetmez, Türkiye'ye yetmez. Tek rakamlı artışlar bizlere yetmez." diye konuştu.

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Gültepe, eylülde yeni Orta Vadeli Program'ın açıklanacağına işaret ederek, "Her platformda söylüyoruz, sanayiye biraz daha farklı desteklerin gelmesi lazım. Son dönemlerde Türkiye'nin büyümesine ihracatçı olarak çok katkı veremedik. Bu da bizi üzüyor." dedi.

Büyümenin en az yarısı ihracattan ve üretimden gelmesi gerektiğinin altını çizen Gültepe, "Üreten ülkeler geleceğini refah altına alan ve çok daha sağlam temeller kuran ülkelerdir. O yüzden Türkiye'yi üretimden büyütmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu

Gültepe, yeni dönemde sorunların, sıkıntıların ve problemlerin masanın daha üzerine konularak daha iyi çözümler geleceğine inandığını aktararak, "Fuarların sadece buradaki alıcılara faydası yok. Bu bir ekosistem. Dünyayı buraya getirmeye çalışıyoruz. Daha fazla büyütmeliyiz, ülkeyi büyütmeliyiz, güçlü olmalıyız." diye konuştu.

"Dengeleyici bir yaklaşım beklentisi içindeyiz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de enflasyonla döviz kuru arasındaki makasın ihracatçının çok uzun süredir gündeme getirdiği konu olduğunu vurgulayarak, bunun kendilerini gerçekten zorlamaya devam ettiğini ifade etti.

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Söz konusu durumun ihracatçıların üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ve yurt içindeki ticareti de aşağı doğru çektiğini kaydeden Avdagiç, "Yabancıların alışverişi azalıyor. Yabancı kredi kartları ile Türkiye'de yapılan alışverişte azalma, Türk kredi kartları ile de yurt dışında yapılan alışverişlerde artma görülüyor." şeklinde konuştu.

Avdagiç, döviz kurunun turizmi de ciddi bir şekilde vurduğuna dikkati çekerek, "Şu anda en çok karşılaştığımız konulardan bir tanesi de 'Türkiye pahalı' algısı. Bu çok tehlikeli bir söylem. 'Türkiye pahalı' algısı belirli bir kitleye yerleşirse, orta ve uzun vadede mal ihracatının yanında, alışverişin yanında turizmi de vuracaktır." dedi.

Sürdürülebilirlik konusundaki imkanların çok kısıtlı hale geldiğine işaret eden Avdagiç, Türkiye'nin ihracatının artmaya devam etmesi için, ithalatın da kontrol altında olması için dengeleyici bir yaklaşım beklentisi içinde olduklarını kaydetti.

"Türkiye sanayi ihracatı bu OVP'de çok daha farklı bir bakış açısı istiyor"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da IFCO'nun, katılmaya özen gösterdiği ve içinde bulunmaktan da keyif aldığı bir ortam olduğunu belirtti.

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Orta Vadeli Program'ın açıklanmasına günler kaldığını ifade eden Bahçıvan, "Bu programın arifesinde net olarak şunu görmeliyiz ki Türkiye sanayisi, Türkiye sanayi ihracatı bu programda çok daha farklı bir bakış açısı istiyor. Gözüküyor ki enflasyon uğruna biz Türkiye sanayisini feda edemeyiz. Enflasyon uğruna Türk sanayisi ile ilgili değerlendirmelerimizi artık yeniden yapma noktasına gelmiş durumdayız." dedi.

Bahçıvan, enflasyona dönük yapılması gerekenin fazlasını yapmış durumda olduklarını kaydederek, "Sanayimiz kendisinden kaynaklanmayan, bilakis kendisinin fazlasıyla fedakarlık yaparak, kendisinin fazlasıyla katkı yaparak çözmüş olduğu enflasyonun bedelini ödeyen sektördür." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye sanayisinin zorlukları farklı dönemlerde aştığını anımsatan Bahçıvan, "Bizim gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Bizim gerçeklerin farkında olmamız lazım. Kamu, hükümetimiz ve bizler bu konuda uyum içerisinde olduğumuz müddetçe ben bu zorlu dönemin de aşılacağına, ülkemizin geçmişten gelen birikiminin gelecek yıllara da daha farklı bir imkan çerçevesinde, daha motivasyonla götürebileceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

"Hedefimiz, İstanbul'u küresel moda merkezi yapmak"

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Paşahan da IFCO'yu 10'uncu kez sektörle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, IFCO'nun moda endüstrisi için bir fuardan çok daha büyük anlamlar taşıdığını ifade etti.

Hedeflerinin İstanbul'u küresel moda merkezi yapmak olduğuna işaret eden Paşahan, "IFCO, bu sürecin kilometre taşlarından biri. IFCO'yu Türk moda endüstrisini dünyaya anlatan, tasarımı üretimle, markaları alıcılarla, vizyonu ticaretle buluşturan uluslararası bir platforma dönüştürdük." diye konuştu.

Paşahan, küresel alım gruplarını ve onlarca ülkeden binlerce ziyaretçiyi ağırladıklarını aktararak, "Türk hazır giyim sektörü yalnızca fabrikalardan ibaret değil. Bu sektör katma değerli üretimi, istihdamı ve ihracatı ile Türkiye ekonomisi için stratejik önem taşıyor." dedi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.