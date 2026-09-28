İstanbul Havalimanı'nda İran uçağına haciz!

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'ndan İran'a seferler yapan Caspian Airlines'in Türkiye'de bir havacılık şirketine borcundan dolayı icra kararı alındı.

Kararı uygulamak üzere alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları İstanbul Havalimanı'na geldi.

Caspian Airlines'e ait EP-KPB kuyruk tescilli uçağın İran seferini yapmak üzere yolcu alımını tamamlamasının ardından, icra memurları ve şirketin avukatı uçağın kalkışına izin verilmemesini istedi.

Yolcular ve kabin ekibi uçaktan indirilerek terminale alınırken, uçağa haciz işlemi uygulandı.