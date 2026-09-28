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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Havalimanı'nda İran uçağına haciz!

        İstanbul Havalimanı'nda İran uçağına haciz!

        İran merkezli hava yolu şirketi Caspian Airlines'e ait yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşu öncesi borcundan dolayı haczedilerek seferden çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 19:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da İran uçağına haciz!

        Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'ndan İran'a seferler yapan Caspian Airlines'in Türkiye'de bir havacılık şirketine borcundan dolayı icra kararı alındı.

        Kararı uygulamak üzere alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları İstanbul Havalimanı'na geldi.

        Caspian Airlines'e ait EP-KPB kuyruk tescilli uçağın İran seferini yapmak üzere yolcu alımını tamamlamasının ardından, icra memurları ve şirketin avukatı uçağın kalkışına izin verilmemesini istedi.

        Yolcular ve kabin ekibi uçaktan indirilerek terminale alınırken, uçağa haciz işlemi uygulandı.

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