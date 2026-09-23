Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Otomobil
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.277,25 %0,59
        DOLAR 48,8373 %0,11
        EURO 55,7835 %-0,18
        GRAM ALTIN 6.773,36 %-0,90
        BITCOIN 85.578,00 %-0,80
        FAİZ 39,52 %-0,28
        GÜMÜŞ GRAM 102,32 %-2,72
        GBP/TRY 64,9454 %-0,23
        EUR/USD 1,1414 %-0,31
        BRENT PETROL 96,23 %0,99
        ÇEYREK ALTIN 11.079,25 %-0,86
        Haberler Ekonomi Otomobil Mercedes-Benz otobüslerinin üretimi Otokar’da başladı

        Mercedes-Benz otobüslerinin üretimi Otokar’da başladı

        Mercedes-Benz otobüslerinde yeni bir dönem başladı. Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk ile yapılan anlaşma kapsamında Mercedes-Benz Conecto şehir otobüslerinin seri üretimi, Otokar'ın Sakarya'daki fabrikasında start verildi. İş birliği ile Avrupa pazarındaki talebe yanıt verilmesi hedefleniyor

        Giriş: 23 Eylül 2026 - 13:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Otokar'da Mercedes üretimi başladı

        Mercedes-Benz, otobüs üretiminde yeni bir döneme hazırlanıyor. Marka tarihinde ilk kez bağımsız bir otobüs üreticisinin tesisinde Mercedes-Benz logolu bir otobüs üretimi başladı.

        2025 yılında Otokar'ın Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk ile imzaladığı üretim anlaşması kapsamında Mercedes-Benz Conecto şehir otobüsünün seri üretimine Otokar'ın Sakarya'daki fabrikasında start verildi.

        Aksaray için elektrikli kamyon sinyali
        Aksaray için elektrikli kamyon sinyali

        Sakarya Arifiye’deki üretim tesislerinde düzenlenen törene Otokar CEO’su Aykut Özüner, Daimler Buses CEO’su Till Oberwörder, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Heiko Selzam, şirketlerin yönetim ekipleri ile projede görev alan mühendislik ve üretim çalışanları katıldı.

        İş birliği ile oluşan ek üretim kapasitesinin, Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk’ün Avrupa’daki müşteri talebinin karşılanmasını destekleyeceği kaydedildi.

        REKLAM

        Otokar, Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk ile iş birliği kapsamında ürettiği ilk Mercedes-Benz Conecto şehir otobüsü Sakarya'daki fabrikadan Haziran ayında banttan inmişti.

        Seri üretimin başlaması ile birlikte Mercedes-Benz logolu bir otobüs ilk kez başka bir markaya ait fabrikada üretilerek satışa sunulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #otobüs
        #Otokar
        #MercedesBenz
        #otomobil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
        Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
        Bakan Çiftçi'den emniyet müdürlerine dikkat çeken talimat!
        Bakan Çiftçi'den emniyet müdürlerine dikkat çeken talimat!
        Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişme
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişme
        Trump'ın Grönland hamlesi: 7 yılda neler yaşandı?
        Trump'ın Grönland hamlesi: 7 yılda neler yaşandı?
        Bandırmasporlu genç futbolcu hayatını kaybetti!
        Bandırmasporlu genç futbolcu hayatını kaybetti!
        Meta’nın yapay zekasının perde arkası
        Meta’nın yapay zekasının perde arkası
        "Stressiz işe girdim"
        "Stressiz işe girdim"
        1 milyarder gelişmelerden fena korktu
        1 milyarder gelişmelerden fena korktu
        SPK'dan tasfiye edilen fonlara ilişkin açıklama
        SPK'dan tasfiye edilen fonlara ilişkin açıklama
        İddia: Zelenskiy, Trump'tan Patriot istedi
        İddia: Zelenskiy, Trump'tan Patriot istedi
        Alibaba Türkiye’de ilk bulut bölgesini kuruyor
        Alibaba Türkiye’de ilk bulut bölgesini kuruyor
        Macron ve Netanyahu arasında 'Filistin' gerilimi
        Macron ve Netanyahu arasında 'Filistin' gerilimi
        Süslenerek gizlenemediler, teknede kaçakçılık operasyonu
        Süslenerek gizlenemediler, teknede kaçakçılık operasyonu
        "Mirasın peşinde değiliz"
        "Mirasın peşinde değiliz"
        Uyandırdığı nişanlısı yumruk atınca genç kadın öldürdü!
        Uyandırdığı nişanlısı yumruk atınca genç kadın öldürdü!
        Prize sokulan anahtar öldürüyordu
        Prize sokulan anahtar öldürüyordu
        Külkedisi kompleksi
        Külkedisi kompleksi
        Dünyanın en iyi çorbaları seçildi: Beyran ikinci sırada!
        Dünyanın en iyi çorbaları seçildi: Beyran ikinci sırada!
        "Oyunculuğu bıraktım"
        "Oyunculuğu bıraktım"