Mercedes-Benz otobüslerinin üretimi Otokar’da başladı

Mercedes-Benz, otobüs üretiminde yeni bir döneme hazırlanıyor. Marka tarihinde ilk kez bağımsız bir otobüs üreticisinin tesisinde Mercedes-Benz logolu bir otobüs üretimi başladı.

2025 yılında Otokar'ın Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk ile imzaladığı üretim anlaşması kapsamında Mercedes-Benz Conecto şehir otobüsünün seri üretimine Otokar'ın Sakarya'daki fabrikasında start verildi.

Sakarya Arifiye’deki üretim tesislerinde düzenlenen törene Otokar CEO’su Aykut Özüner, Daimler Buses CEO’su Till Oberwörder, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Heiko Selzam, şirketlerin yönetim ekipleri ile projede görev alan mühendislik ve üretim çalışanları katıldı.

İş birliği ile oluşan ek üretim kapasitesinin, Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk’ün Avrupa’daki müşteri talebinin karşılanmasını destekleyeceği kaydedildi.

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Otokar, Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk ile iş birliği kapsamında ürettiği ilk Mercedes-Benz Conecto şehir otobüsü Sakarya'daki fabrikadan Haziran ayında banttan inmişti.

Seri üretimin başlaması ile birlikte Mercedes-Benz logolu bir otobüs ilk kez başka bir markaya ait fabrikada üretilerek satışa sunulacak.