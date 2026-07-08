Motorine zam geldi
Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 76 kuruş zam yapıldı
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 08:47 Güncelleme:
Motorin fiyatlarına beklenen zam gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.
Motorin fiyatlarına beklenen zam gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.
Uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından motorinin litre fiyatına 8 Temmuz itibarıyla 76 kuruş zam yapıldı.
Zamla birlikte akaryakıt istasyonlarında pompa fiyatları da güncellendi.
Güncel pompa fiyatlarına göre motorinin litre fiyatları şöyle oldu:
Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında oluşan işlenmiş ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişimler dikkate alınarak hesaplanırken, nihai pompa fiyatları dağıtım şirketleri ile şehirler arasında farklılıklar gösterebiliyor.
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