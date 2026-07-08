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        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt Motorine zam geldi

        Motorine zam geldi

        Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 76 kuruş zam yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 08:47 Güncelleme:
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        Motorine zam geldi

        Motorin fiyatlarına beklenen zam gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

        Uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından motorinin litre fiyatına 8 Temmuz itibarıyla 76 kuruş zam yapıldı.

        Zamla birlikte akaryakıt istasyonlarında pompa fiyatları da güncellendi.

        Güncel pompa fiyatlarına göre motorinin litre fiyatları şöyle oldu:

        • İstanbul Avrupa Yakası: 66,78 TL
        • İstanbul Anadolu Yakası: 66,63 TL
        • Ankara: 67,90 TL
        • İzmir: 68,17 TL
        • Antalya: 69,22 TL
        • Adana: 68,73 TL
        • Bursa: 67,78 TL
        • Kocaeli: 67,14 TL
        • Sakarya: 67,45 TL
        • Trabzon: 68,63 TL
        • Diyarbakır: 69,47 TL
        • Gaziantep: 68,88 TL

        Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında oluşan işlenmiş ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişimler dikkate alınarak hesaplanırken, nihai pompa fiyatları dağıtım şirketleri ile şehirler arasında farklılıklar gösterebiliyor.

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