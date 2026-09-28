Nvidia’dan rekor hisse geri alım yetkisi

ABD'li çip üreticisi Nvidia, hisse geri alım programına 150 milyar dolarlık ek yetki vererek program kapsamında kullanılabilecek toplam tutarı 235 milyar dolara yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamada, Nvidia yönetim kurulunun şirketin mevcut hisse geri alım programı kapsamında 150 milyar dolarlık ek yetkiyi onayladığı bildirildi.

Söz konusu artışla program kapsamında kalan toplam yetkili tutarın 235 milyar dolara yükseldiği belirtilen açıklamada, bunun tarihteki en büyük hisse geri alım yetkisi artışı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şirketin program kapsamında kalan toplam tutarı 2028 mali yılına kadar kullanmasının beklendiği belirtildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, "Nvidia'nın büyümesi, yapay zeka ve hızlandırılmış bilişime yönelik nesilde bir kez görülen bir platform dönüşümünden güç alıyor." ifadelerini kullandı.

Nakit yaratma kapasitelerinin bu dönüşümü ilerleten teknolojilere yatırım yapmalarına ve hissedarlara sermaye iadesinde bulunmalarına olanak sağladığını belirten Huang, bu yetkinin gelecekteki uzun vadeli fırsata duyulan güveni yansıttığını vurguladı.