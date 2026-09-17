Ortaokul öğrencileri için 'Yapay Zeka Eğitim Programı' hayata geçirildi

Koç Topluluğu’nun 100. yılı vesilesiyle hayata geçirilen “Okuldan Öğrendim Eğitim Hareketi” kapsamında hazırlanan Yapay Zekâ Eğitim Programı, Millî Eğitim Bakanlığı, Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı iş birliğiyle yeni eğitim öğretim yılında uygulamaya alındı.

Ortaokul öğrencilerinin yapay zekâ okuryazarlığını geliştirmeyi amaçlayan program, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ile Koç Holding CEO’su ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çakıroğlu’nun katılımıyla pilot uygulamanın gerçekleştirildiği Beykoz Koç Ortaokulu’nda tanıtıldı. Tanıtım Toplantısı’na ayrıca Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı ve Beykoz Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer katıldı.

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“HEDEFİMİZ; YAPAY ZEKÂYI YALNIZCA TÜKETEN DEĞİL, ONU ANLAYAN, ETİK DEĞERLERLE SORGULAYAN VE TOPLUMSAL FAYDA İÇİN TASARLAYAN, ÜRETEN NESİLLER YETİŞTİRMEKTİR"

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, programın tanıtımında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün Koç Holding, Vehbi Koç Vakfı ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan iş birliği protokolüyle hayata geçirdiğimiz ‘Okuldan Öğrendim Eğitim Hareketi’ kapsamında hazırlanan Yapay Zekâ Eğitim Programı’nın tanıtımı için bir aradayız. Projemizin ana ekseni de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel bileşenlerinden biri olan okuryazarlık becerileri kapsamında; genel bir sistem düşüncesinin farkında olmayı, onu oluşturan parçaları bilmeyi, parçalar arasındaki ilişkileri kavramayı, sistemin amacını ve işlevini anlamayı ifade eder.

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Yapay zekâya bu gözle bakan bir öğrenci, ekranda beliren ürünün arkasındaki veriyi, algoritmayı ve bunları tasarlayan zihni görür; bu teknolojinin kime ve hangi amaçla hizmet ettiğini sorar. Hedefimiz; yapay zekâyı yalnızca tüketen değil, onu anlayan, etik değerlerle sorgulayan ve toplumsal fayda için tasarlayan, üreten nesiller yetiştirmektir. Temennimiz odur ki bir gün bu çocuklarımızdan biri, yapay zekâyla veya geliştirdiği daha ileri bir teknoloji ile ülkesine ve insanlığa fayda sağlayan bir eser ortaya koyduğunda gururla bunu ‘Okuldan Öğrendim’ desin.”

Yelkenci sözlerini şöyle tamamladı: “Başta Koç Holding CEO'su Sayın Levent Çakıroğlu olmak üzere, Koç Holding'in ve okul bağışlarıyla eğitimimize kalıcı eserler kazandıran Vehbi Koç Vakfı'nın değerli yöneticilerine gönülden teşekkür ediyorum. Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğümüzün kıymetli ekiplerini, destek veren akademisyen hocalarımızı ve emeği geçen bütün öğretmenlerimizi, göz bebeğimiz öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bütün çalışmalarımızı kendileri için yaptığımız evlatlarımızın yolları bahtları açık olsun."

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“İNSAN KAYNAĞINA VE EĞİTİME YAPILAN YATIRIMI, ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE YAPILAN YATIRIM OLARAK GÖRÜYORUZ”

Koç Holding CEO’su ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çakıroğlu, programın tanıtımında konuşma yaptı. Koç Topluluğu olarak 100. yaşlarını kutladıklarını hatırlatan Çakıroğlu, ikinci yüzyıla eğitim alanında kalıcı ve yüksek etkili bir program miras bırakacak olmanın heyecanını yaşadıklarını, insan kaynağına ve eğitime yapılan yatırımı Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırım olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Günümüzde yapay zekâyı anlamanın ve doğru değerlendirebilmenin yeni bir temel okuryazarlık alanı haline geldiğine dikkat çeken Çakıroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Tüm bu gelişmeler ortak bir öngörüyü ortaya koyuyor: Bugün çocuklarımıza kazandırdığımız becerileri yalnızca bugünün ihtiyaçları üzerinden değerlendirirsek eksik kalır. Onları, henüz nasıl şekilleneceğini bütünüyle öngöremediğimiz bir dünyada öğrenmeye, sorgulamaya, uyum sağlamaya ve değer üretmeye hazırlamamız gerekiyor. Onlara yapay zekâ kullanma becerisinden fazlasını kazandırmalıyız. Karşılarına çıkan bilgiyi sorgulamalarını, doğru ile yanlışı ayırt etmelerini ve teknolojiyi güvenli, etik ve sorumlu biçimde kullanmalarını öğretmek kritik hale geliyor.”

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Ülkemizin genç, yeniliğe açık ve dinamik nüfusuyla bu dönüşümde önemli bir avantaja sahip olduğunu vurgulayan Çakıroğlu, “Bu potansiyeli nitelikli eğitim ve doğru becerilerle destekleyebilirsek, yapay zekânın sunduğu imkanlardan yararlanmanın ötesine geçebilir, bu alanda değer üreten ülkeler arasında daha güçlü bir konum elde edebiliriz. Programımızla güçlü bir kamu-özel sektör iş birliği hayata geçiriyor, bu sayede Türkiye’de ortaokul düzeyindeki yaklaşık 5,2 milyon öğrencinin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz. Başta Sayın Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin olmak üzere, sürecin her aşamasında bizimle yakın çalışan Millî Eğitim Bakanlığımızın ilgili birimlerine, törenimizi teşrifleri için Bakan Yardımcımız Sayın Ömer Faruk Yelkenci’ye, proje paydaşlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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Tanıtım programında öğrenciler eğitimde yapay zekâya ilişkin deneyim ve beklentilerini paylaştı. Bakan Yardımcısı Yelkenci ve Çakıroğlu, program kapsamında gerçekleştirilen öğrenci atölyesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Yapay Zekâ Eğitim Programı, Millî Eğitim Bakanlığının beceri odaklı, bütüncül ve “sistem okuryazarlığı” yaklaşımı doğrultusunda hazırlandı. Programla öğrencilerin yapay zekâyı yalnızca kullanan değil; nasıl çalıştığını anlayan, sorgulayan ve ortaya çıkan sonuçları bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirebilen bireyler olarak yetişmelerinin desteklenmesi hedefleniyor.

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Programın içerik yaklaşımının oluşturulmasında Massachusetts Teknoloji Enstitüsünün (MIT) yapay zekâ eğitimi girişimi MIT RAISE’ın küresel bilgi birikiminden yararlanıldı. MIT RAISE’ın 180’den fazla ülkede kullanılan araştırma temelli ve yaşa uygun eğitim kaynakları, akademisyenlerin katkılarıyla Türkiye’nin eğitim öncelikleri ve Millî Eğitim Bakanlığının eğitim yaklaşımı doğrultusunda uyarlandı.

Programın sınıf içi ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hazırlanması amacıyla ilk olarak 39 il ve 13 farklı branştan ortaokul öğretmenlerinin katılımıyla ihtiyaç analizi gerçekleştirildi. Ardından 23 il ve 11 farklı branştan 95 öğretmen ile akademisyen ve Millî Eğitim Bakanlığı uzmanlarının katılımıyla uyarlama çalıştayı düzenlendi.

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Program kapsamında öğrenciler için yapay zekâ sınıf içi etkinlikleri, öğretmenler için ise uygulama rehberleri ve eğitimler hazırlandı. İçerikler, yapay zekânın farklı ders ve disiplinlerle ilişkilendirilmesine imkân sağlayacak şekilde tasarlandı.

TÜRKİYE YAPAY ZEKÂ TURNUVASI İLE GERÇEK HAYAT PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM GELİŞTİRİLECEK

Programın ilerleyen aşamalarında gerçekleştirilecek Türkiye Yapay Zekâ Turnuvası kapsamında öğrenciler eğitimden sağlığa, erişilebilirlikten çevre ve sürdürülebilirliğe kadar farklı alanlardaki gerçek hayat problemlerine yapay zekâdan yararlanarak çözümler geliştirecek.

Turnuvaya katılan takımlar, uzman eğitmenler ile Koç Topluluğu gönüllülerinden oluşan mentörler tarafından desteklenecek.

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İLKOKUL GELİŞİM MODELİ İLE ERKEN YAŞTA GÜÇLÜ ÖĞRENME TEMELİ

Çocukların gelişim yolculuğunu bütüncül bir yaklaşımla ele alan “Okuldan Öğrendim Eğitim Hareketi”, İlkokul Gelişim Modeli ve Yapay Zekâ Eğitim Programı olmak üzere birbirini tamamlayan iki ana modelden oluşuyor.

Vehbi Koç Vakfı öncülüğünde uygulanan İlkokul Gelişim Modeli, çocukların erken yaşlarda güçlü bir öğrenme temeli edinmelerini desteklemeyi amaçlıyor. Modelde Öğretmen Ağı, Porta Eğitim Danışmanlık, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Eduten ve Aileden Okula Akademi farklı uzmanlık alanlarında katkı sunuyor.

İlk pilot uygulaması Ankara Sincan Koç İlkokulu’nda gerçekleştirilen modelin, sahadan elde edilen deneyimler doğrultusunda diğer Vehbi Koç Vakfı bağış okullarında da kademeli olarak uygulanması planlanıyor.